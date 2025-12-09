透き通ったきれいな青空となった9日朝。富士山も気温が下がり雪がたっぷりと積もった冬らしい美しい姿となりましたが、その一方で、通勤通学の時間帯は厚手のコートやマフラーが手放せない寒さに。



（カメラマン）

「JR御殿場駅前の気温計は4℃を示しています」



中には、フードを2枚被る人も…。



（通学途中）

「寒いですね。4℃でもやはり寒いです。家の中も寒かったので、すぐエアコンつけました」





日に日に寒さが増す中対策を進める人も…。（通勤途中）「外の水道が凍結しては困るので水抜きしています」（通勤途中）Q.起きるのはどうですか？「日に日に遅くなっています。寒くて。去年はインフルエンザになってしまったので体調管理気を付けたい」一方、静岡市清水区では…。朝の寒さを吹き飛ばすような元気いっぱいの子どもたちが。勢いよく園庭に飛び出してきた園児たちが整列すると…。（園児）「ぺったんぺったんぺったんこ～」手を振り下ろすジェスチャーをしながら約100人での大合唱が始まりました。ところで、この「ぺったんこ」とは一体何なのか！？それは…。9日は餅つき大会の日。この幼稚園では、50年以上にわたり、毎年、餅つきが行われていて、園児に日本の伝統行事を学んでもらう年末の恒例イベントです。（園児）「がんばります」年長と年中の園児たちが2人一組で次々に餅をついていきます。園庭には子どもたちの大きな掛け声が響き渡っていました。（園児）「重たかったけど楽しかった（正月は）お餅を食べたいです」（園児）「つくところが楽しかった」「おしるこ」園児たちがついた餅は、鏡餅として教室などに飾られるということです。一方、こちらは森町にある｢小國神社｣。さすがに紅葉は散り始めているものの、まだ見ごろの部分も残っていました。鮮やかな紅葉も終わりを迎える中、｢小國神社｣では新たな取り組みがスタートしました。（記者）「こちらの小國神社の駐車場を利用した車中泊施設ですがシャワールームや電源が設備が用意されていて、快適な車中泊が出来る場所となっています」9日オープンした「RVパーク 滝の宮」。スーパーマーケットなどを展開する｢タカラ･エムシー｣の親会社が運営するもので、宿泊施設の少なかった森町にとって、新たな観光の拠点となればと期待されています。（肉の宝屋東海 上野 拓 社長）「（施設と電気だけでなく）焚火もできる。すぐそばに神社があるので心も清めていただき、楽しんで使っていただければと思う」2025年も残り1か月を切る中、神社の社務所では正月向けの破魔矢づくりが行われ、新年に向けた準備が進められていました。（小國神社 打田 雅臣 権宮司）「迎春準備で慌ただしくなってくる。この1年、感謝の心を持ち年末を迎え、新たな1年希望にあふれたものとなればと思う」2026年の干支は「午」。島田市･大代地区では｢ジャンボ干支｣が登場。32年前から続くという｢ジャンボ干支｣の製作は、地元の有志16人が約10日間をかけて完成させました。訪れた人は高さ5.5メートルもの大きさにびっくりしている様子でした。（訪れた人）「毎年来ていますが、ことしは特に目が優しく写っていて、すごく幸せそうな親子ですね」（王子田会 神谷 敏昭さん）「（午の）形を出すのに苦労したが、たてがみがきれいにできたのが良かった。来年は馬が飛びはねるような良い年になってもらいたい」｢ジャンボ干支｣は2月末まで展示され、夜はライトアップも行われます。