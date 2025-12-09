「疲労回復」「睡眠環境向上」「リラックス効果」などを謳い文句に、アパレルや健康機器など様々な業界からの新規参入が相次ぎ、競争が激化しつつあるリカバリーウェア市場。

11月10日にはRIZAP株式会社が同社初のリカバリーウェアブランドとなる「REZAP（リザップ）」を販売開始しました。

「遠赤外線の血行促進効果」「鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置」「こだわりの着心地設計」「コンパクトで持ち運び楽々」と特徴にあげるREZAPのTシャツとスパッツの価格は、それぞれ税込1万1000円となっています。

同社で商品企画を担当する杉山瑞季さんに詳しい話を聞きました。

●リカバリーウェア市場に参入した理由

私たちのリカバリーウェア市場への参入は、RIZAP グループが掲げる「健康の社会インフラとなることを目指す」というミッションに基づいています。

RIZAPはこれまで「結果にコミットする。」というコンセプトのもと、18万人以上の方へ、パーソナルトレーニングを通じ、お客様一人ひとりの人生最高の体と自信を提供してまいりました。その中で培ってきた解剖学、運動力学、生理学に基づくトレーニング研究の豊富な経験とノウハウが私たちの最大の強みです。

この知見を活かし、トレーニングの時間だけでなく、日常の生活や休息の時間においても、より多くの方々の「疲労回復にコミット」し、健やかで快適な日常を送るパートナーとなることが、私たちの責務だと考えました。

REZAPは、火山灰を練り込んだ生地と鉱石ラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計、そして、現代人の悩みの深い箇所に鉱石ラバーを配置するといった、長年の研究に基づいた商品仕様で、他の商品にはない独自の価値を提供できると確信しています。

私たちはこのREZAPを通じて、ウェルビーイングの向上や健康寿命の延伸といった社会課題の解決に挑戦し、誰もが気軽に健康を手にできる社会の実現に貢献してまいりたいと考えています。

●メインターゲットとなる顧客層

メインターゲットは特定の層に限定しているわけではありません。多くの方々のQOL（生活の質）向上やウェルビーイングの実現に貢献することを目指しています。

REZAPは「着る」だけで血行を促進し、筋肉のコリ緩和や疲労回復をサポートする効果が期待できます。そのため、トレーニングに励む方だけでなく、家事・仕事・移動など、日常の疲れを感じているすべての方々にとって価値のある製品だと考えています。

今後は、外部モールやインフォマーシャル等でも広くご購入いただけるよう販売チャネルの拡大を計画しており、chocoZAPの会員様はもちろん、普段から健康意識の高いお客様に手に取っていただきやすくなります。

またそれだけにとどまらず、本製品は、運動時はもちろん、インナーやホームウェア、ナイトウェアとしても多様なシーンで活用できる着心地の良さを追求しております。その機能性と汎用性から、幅広い層の方の生活に溶け込み、日常的に疲労回復をサポートできる商品です。

●価格設定

Tシャツとスパッツがそれぞれ税込1万1000円という価格設定は、本製品が提供する「機能性」と「医療機器としての信頼性」に基づいています。

REZAPはただの衣料品ではなく、一般医療機器として、遠赤外線の血行促進効果により、疲労回復や筋肉のコリ緩和といった具体的な健康効能が期待できる製品です。この機能を実現するために、私たちは火山灰を練り込んだ生地と、鉱石を含んだラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計を採用しています。

さらに、長年のトレーニング研究で得た解剖学・生理学的な知見に基づき、疲労回復効果を最大化するため、鉱石ラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置する設計上の工夫を凝らしています。

この価格は、お客様のQOL向上に「コミット」する、科学的根拠に基づいた高度な技術と素材への投資であり、日々の疲労回復と健康維持をサポートする生涯的なウェルビーイングへの投資であると考えております。インナーやナイトウェアとしても長くご活用いただける、価格以上の価値を提供できるものと確信しております。

●他社製品との差別化

REZAPの最も大きな特長は「素材設計」にあります。

遠赤外線の性質があり、血行促進に寄与し、筋肉のコリ緩和・筋肉の疲れ軽減・疲労回復の効果が期待できる火山灰の粒子を生地に練り込んでいます。火山灰を練り込んだ生地は、湿気や熱をコントロールします。汗を吸ってもすぐ乾き、ムレを抑え、冬はあたたかく、夏はさらりとした着心地となっています。

また、鉱石を含んだ柔らかなラバーを現代人が負担を感じやすい部位に配置することで、日常生活でこりやすい部位をやさしくサポートする設計にしています。

こうした複数の素材特性を組み合わせることで、日常の疲労感や筋肉のこりをケアし「動きやすい状態」へ導くことを目指した点がREZAP独自の強みです。RIZAPが監修し、生活に自然に取り入れられるリカバリーウェアとして設計しています。

●現在の売り上げ状況

実は、販売時期が当初計画よりも遅れており、さらに発売してまだ間もないことから現時点での評価は難しいのですが、修正計画に対して、今のところ順調に推移しております。ユーザーレビューもそろってきており、手ごたえをつかんでおります。

さらに今月（12月）にはスパッツの発売も予定しておりますので、既にTシャツをお求めくださった方の追加購入や、今後セットで購入される方が増加することも期待しています。

●購入者からの反響

発売直後から非常に好意的な声をいただいています。お声を寄せてくださっている方は30〜40代の女性が多いですが、男性からも支持があり、ご夫婦で共有されているというお声も頂いております。

レビューでは「さらっとした着心地」「つるっとした素材」「肌触りが良い」といった快適性に関する評価に次いで、「ぽかぽかと体の芯から温まる」「肩周りがじんわり温かい」という評価が多く、冷えや疲労感軽減を実感するお声が目立ちます。

用途としては、就寝時のインナーとして着用し、翌朝の寝起きがスッキリしたというコメントや、在宅ワークやハンドメイド作業時に肩こり対策として活用されるケースが多いようです。「就寝時に着るだけでリカバリーできる」という手軽さが高く評価されています。

また、「筋肉の動きを考えたデザインがオシャレ」というご感想もあり、機能性とデザイン性の両面で満足度が高いことが特徴です。発売直後にもかかわらず、追加購入を検討する方も多く、リピート需要の高さがうかがえます。

リカバリーウェアREZAPは下記リンクから購入可能です。

chocoZAPオンラインストア

https://chocozap.shop/pages/lp_recovery_wear01[リンク]

chocoZAP楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/rizapcollection/0700083025/[リンク]

※画像提供：RIZAP株式会社

(執筆者: 6PAC)