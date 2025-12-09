Hugh Morganのサブレに新フレーバー登場！贈り物に喜ばれる上質バニラ

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランドとして話題のHugh Morganから、「サブレ・ヒューモルガン」に待望の新フレーバーが登場します。2025年12月9日(火)より発売される2種の新作は、素材の香りを繊細に重ねた大人のサブレ。今回はギフトとして使いやすい個包装へ刷新され、お手土産からフォーマルな贈り物まで幅広く活躍してくれます。バニラの余韻がふわりと広がる上質な焼き菓子で、冬のティータイムがより豊かに♡

華やぐ2種の新フレーバーが登場

「サブレ・ヒューモルガン・フランボワーズ」は、フランボワーズの甘酸っぱさにバニラの香りを重ねた華やかな一枚。

生地を包むパウダーの酸味とほんのりとした甘さが調和し、すっきりと上品な後味に仕上がっています。

「サブレ・ヒューモルガン・カカオ」は、カカオのビターな香りとバニラの甘い余韻が溶け合う大人のフレーバー。

カカオ豆の食感をアクセントに加えることで、キレのある味わいと奥行きのある香りを楽しめます。

贈り物に選びやすい個包装にリニューアル

今回のリニューアルでは、サブレが一枚ずつ個包装になり、高級感と扱いやすさを両立。

バニラの香りがふんわり広がる定番の「サブレ・ヒューモルガン」も、サクッと軽やかな食感と繊細な口どけはそのままに、ギフトとして手に取りやすい仕様に進化しました。

用途や予算に合わせて選べるアソートも充実し、気軽な手土産からフォーマルな贈答まで幅広く対応します。

用途で選べる新アソートラインアップ

サブレ・ヒューモルガン（12枚）

サブレ・ヒューモルガン・アソート(12個)

アソート・ヴァニーユ M-3

アソート・ヴァニーユ L-2（フランボワーズ・カカオ）

個包装パッケージへの刷新に伴い、4種類のギフトアソートが登場。

「サブレ・ヒューモルガン（12枚）」税込3,110円、「サブレ・ヒューモルガン・アソート(12個)」税込3,284円、「アソート・ヴァニーユ M-3」税込4,784円、「アソート・ヴァニーユ L-2（フランボワーズ・カカオ）」税込7,700円と、シーンに合わせて選びやすいラインアップに。

バニラの余韻が広がる贅沢サブレは、自分へのご褒美にもぴったり♪

冬のティータイムに、上質な甘さを添えて

Hugh Morganの「サブレ・ヒューモルガン」は、バニラの魅力を丁寧に閉じ込めた特別な焼き菓子。

新たに加わったフランボワーズとカカオのフレーバーは、どちらも素材の香りがふわりと広がり、ゆったりとした時間に寄り添う味わいです。

個包装になったことで贈り物としての使いやすさが高まり、バニラの芳醇な香りを大切な人へ届けるギフトにも最適♡冬のひとときを彩る華やかなサブレで、心ほどける甘さを楽しんでみてください。