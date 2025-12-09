使いやすさを追求した軽量オーバーイヤーモデル！【オーディオテクニカ】のヘッドセットがAmazonに登場中‼
軽量オーバーイヤーモデルで使いやすさを追求!【オーディオテクニカ】のヘッドセットがAmazonに登場!
世界が認める音響パフォーマンスをワイヤレスで。 使いやすさを追求した軽量オーバーイヤーモデル。Mシリーズの入門機として、世界のスタジオで高い評価を得ているプロフェッショナルモニターヘッドホン『ATH-M20x』。長い歴史を持つスタジオサウンドが、どこへでも持ち運べるようになった。
大音量の環境下でも優れた遮音性を発揮する、耳を覆うオーバーイヤースタイルを採用。
プロ仕様のイヤーパッドとヘッドバンド素材により耐久性を実現。さらに、オーバーイヤーヘッドホンとしても最軽量クラスの約216グラムの質量となっており、長時間でも快適に使える。
10分の充電で、約3時間使用可能。充電を忘れても、別の用事を済ませている間にヘッドホンの準備が整う。
音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できるようになっている。
