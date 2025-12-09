ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽量オーバーイヤーモデルで使いやすさを追求!【オーディオテクニカ】のヘッドセットがAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-12-03 140258


世界が認める音響パフォーマンスをワイヤレスで。 使いやすさを追求した軽量オーバーイヤーモデル。Mシリーズの入門機として、世界のスタジオで高い評価を得ているプロフェッショナルモニターヘッドホン『ATH-M20x』。長い歴史を持つスタジオサウンドが、どこへでも持ち運べるようになった。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 140307


大音量の環境下でも優れた遮音性を発揮する、耳を覆うオーバーイヤースタイルを採用。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 140315


プロ仕様のイヤーパッドとヘッドバンド素材により耐久性を実現。さらに、オーバーイヤーヘッドホンとしても最軽量クラスの約216グラムの質量となっており、長時間でも快適に使える。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 140331


10分の充電で、約3時間使用可能。充電を忘れても、別の用事を済ませている間にヘッドホンの準備が整う。

音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できるようになっている。