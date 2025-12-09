薄型軽量の大画面で持続時間も優秀！【ファーウェイ】のスマートウォッチがAmazonに登場中‼
持続時間が優秀で薄型軽量!【ファーウェイ】のスマートウォッチがAmazonに登場!
HUAWEI WATCH FIT 4は、5ATM防水、高精細ディスプレイ、回転式クラウン、サイドボタンコントロールなど日常を快適な使用を考えて作られたスクエア型スマートウォッチだ。健康管理、フィットネス、ライフスタイルなどを含む豊富な機能を搭載し、さまざまなベルトと組み合わせることができるため、普段使いからプロレベルのワークアウトまで幅広くお使いいただける。
気圧計搭載により、高度、累積上昇量、気圧などのハイレベルなデータ測定に対応。登山やハイキングからスキー、トレイルランニングまで、さまざまなワークアウトをサポート。
健康管理機能では、ストレス管理のヒントから、睡眠改善やワークアウトに関するアドバイスまで、より健康的な生活習慣の育成をサポート。
第2世代のHUAWEI WATCHワイヤレススーパーチャージャーにより、10分の充電で約1日使用可能。
スマートな体重管理コーチングからパーソナライズされたダイエットプランニング、フィットネス専用コースまで、さまざまなプレミアムサービスが利用可能。スマートな体重管理コーチングからパーソナライズされたダイエットプランニング、フィットネス専用コースまで、さまざまなプレミアムサービスが利用可能。
