県は9日、県立津南中等教育学校を受検した生徒の入学選抜検査の成績などが保存されたUSBが紛失したと発表しました。



県教育庁によりますと、紛失したのは2015年度から2025年度までに受検した生徒合わせて813人分の入学選抜検査の成績と小学校から提出された調査書のデータが保存されたUSBメモリ1個です。



入学試験の成績データなどが保存されたUSBメモリは通常、管理職が金庫で保管しているということですが、ことし11月28日、入学試験の担当教員が次年度の準備を行うためUSBメモリを管理職に金庫から出してもらおうとしたところ、金庫の中にあるべきUSBメモリがなくなっていたということです。





その後、校内を捜索しましたが発見されなかったことから9日、紛失と判断し発表したということです。紛失したUSBメモリにパスワードの設定はされておらず、ことし1月に使用された記録があるということですが以降は金庫で保管されていて、盗難の可能性は低いとみられています。9日午後4時現在、個人情報の流失は確認されていないということです。津南中等教育学校は今後、全校集会を開き生徒に説明するとともに保護者へも経緯を説明するとしています。県は全県の高校などに対し、入学者選抜資料についてパスワードの設定を徹底するとともにUSBメモリでのデータ保管を行わないようにするなどデータの管理体制を点検し、紛失防止対策を指導するとしています。