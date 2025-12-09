「爆発しています！！！」川口春奈、肩出し赤ドレス姿に絶賛の声！ 「美しすぎる」「綺麗になって」
俳優の川口春奈さんは12月9日、自身のInstagramを更新。8日に行われた「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」の授賞式に登壇した際のドレス姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられました。
【写真】川口春奈の美肩あらわなドレスショット
この投稿にファンからは、「はーちゃん原色似合う。。寝る前に癒しありがとう。。今年もありがとう。。来年も大好き」「春奈ちゃん とっても綺麗 赤ドレスも似合います」「大人女性になって綺麗になって」「美しすぎる」「絶賛！愛が！！爆発しています！！！」と、川口さんの美貌を絶賛する声が多数上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】川口春奈の美肩あらわなドレスショット
イベントでドレス姿を披露川口さんは「素敵なアワードにご招待していただきました」とつづり、3枚の写真を掲載しました。ワンショルダーデザインの鮮やかな赤いドレスを着用しています。美しい肩のラインを存分に生かしたスタイルです。また、川口さんは「すっかり年末ですね、早いなぁ」とコメントし、「どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！毎日お仕事に学校に、いろんなことに、本当にお疲れさまです」とファンに向けてメッセージを送りました。
ドラマ配信中！11月19日より、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』に俳優の柴咲コウさんとダブル主演で出演している川口さん。同ドラマは、週刊誌と芸能事務所が所属俳優のスキャンダルを巡り攻防を繰り広げる中で、関連する事実や闇が次々と明かされていくノンストップ・サスペンス。生々しい芸能界の裏側を、俳優陣がどう演じるのかも見どころの1つです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)