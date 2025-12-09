快適性を追求した新型ツーリングモデル

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、新型モデル「TIGER SPORT 800 TOUR（タイガースポーツ800 ツアー）」を2025年12月2日に発表しました。

発売は同日から開始されており、オーナーへの納車は2026年1月下旬より順次スタートする予定です。

この新しい車両は、アドベンチャーモデル「TIGER SPORT 800」を基に開発され、ツーリング機能を格段に向上させたアドベンチャースポーツツアラーです。

心臓部には、TIGER SPORT 800でデビューした高性能な排気量798ccの3気筒エンジンを備えています。このエンジンは最高出力115PS／10,750rpm、最大トルク84Nm／8,500rpmという性能を誇り、中回転域のほぼ全域で最大トルクの90%以上を発生させます。

これにより、低中速域の力強さと高回転域のパワーが融合した、トライアンフの3気筒エンジン特有のスムーズで俊敏なレスポンスを提供します。

また、クラッチ操作の負担を減らす「Triumph Shift Assist（トライアンフ・シフト・アシスト）」を標準で備えた6速ギアボックスが、ロングツーリングでの疲労を軽減し、軽快なシフトチェンジを可能にします。

シャーシは、様々な路面状況で俊敏なハンドリングと高い安定性を発揮するよう設計されています。サスペンションにはSHOWA製の調整式ユニットが採用され、フロントには伸側・圧側ダンピング調整機能が付いた41mm倒立フォーク、リアには遠隔油圧プリロードアジャスター付きのモノショックを装備しており、荷物の積載時やタンデム走行時でも、素早く最適なセッティングに変更できます。

ブレーキシステムは、フロントにラジアルマウント4ピストンキャリパーと310mmツインディスクを、リアには255mmディスクを組み合わせ、フル積載状態でも高い制動力を実現します。

エキサイティングなスポーツ性能と、より充実した長距離走行向けの仕様を融合したこのモデルには、センタースタンド、ハンドガード、ヒーテッドグリップのほか、ライダーとパッセンジャー双方の快適性を高めるデュアル・コンフォートシートなど、多くの装備が標準で備わっています。

さらに、ツーリングに欠かせないラゲッジシステムも標準搭載されており、アルミ製ラゲッジラックには、ボディと同色のパニアケース（合計57L）と、フルフェイスヘルメット2個を収納できるデュアルバックレスト付きトップボックス（49L）が装着され、合計で106Lという大容量を誇ります。

安全性と利便性を高めるため、タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）も新たに追加されました。

ライダーの快適性も徹底的に追求されています。扱いやすい835mmのシート高とスリムなボディ幅は、低速域での取り回しやすさに貢献。デュアル・コンフォートシートは、荷重分散を最適化する3Dネット構造と通気性を向上させるエアチャンネルを採用し、長距離走行における快適性を高めています。

また、片手で調整可能なウインドスクリーンが優れた防風性を確保し、18.6Lの燃料タンクが十分な航続距離を実現します。

ライダーを支援する電子制御技術も充実しており、「Sport」「Road」「Rain」の3種類のライディングモードを搭載し、ライドバイワイヤスロットルが路面状況に応じた最適なパワーデリバリーを可能にします。

加えて、最適化コーナリングABSと最適化コーナリングトラクションコントロールが、厳しい条件下でも安定したコントロール性能を発揮します。

「My Triumphコネクティビティシステム」も標準で搭載されており、LCDとカラーTFTを組み合わせたメーターを通じて、ターンバイターンナビゲーションやスマートフォンの連携機能を利用することが可能です。

ボディカラーは深みのあるブルーにマットゴールドのアクセントが映える「マットコバルト」と、鮮やかなレッドにサファイアブラックとゴールドのアクセントを組み合わせた「カーニバルレッド」の2色から選択できます。

クラスをリードする長いサービスインターバルと走行距離無制限の2年保証により、所有コストを抑えながら安心して長く乗り続けることが可能なTIGER SPORT 800 TOURの価格（消費税込）は159万5000円です。