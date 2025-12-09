イイ感じのダサさが刺さる。

クリスマスの時期になると人々が着る、欧米の珍文化「アグリー（醜い）・セーター」。とにかくダサさを追求し、それをネタに盛り上がるのが恒例行事です。

Microsoft（マイクロソフト）はコンピューターのメーカーなのに、毎年Windows関係のダッサいセーターを発売するお茶目っぷりで知られています。なんなら世界規模で待ち望んでいる人がいるくらいです。

アイコンを散りばめてもダサい

新作は、白をベースに新旧のアイコンが散りばめられた「Artifact Sweater」。アーティファクトとは遺物のことであり、愛すべき嫌われキャラのクリッピーを胸元にインターネットエクスプローラーやソリティア、ペイント、ノートパッド、MS DOS、そして50周年記念ロゴやAIのCoPilotもあります。

Check out the holiday sweaters: https://t.co/ccXDl2p0Oz - Microsoft (@Microsoft) December 1, 2025

裏側は黄色いフォルダー、ゴミ箱、CDドライブやマイコンピューターなどが。歴代のWindowsを知る世代からしたらエモさ爆発ですね。

初期ロットが記録的な速さで完売しましたが、現在は次のロットがXSから4XLまで8種のサイズが79.95ドル（約1万2400円）で購入できます。

他のセーターもダサい

Windowsモチーフ以外にも、2006〜2011年に存在した携帯音楽プレイヤー「Zune」、家庭用ゲーム機「Xbox 」のアグリー・セーターもあります。

Image: Microsoft

ダサさ加減はもっと振り切ってもいいと思います。アグリー・セーターは、キレイにまとめようとしちゃダメです。

過去のセーターもダサい

かつてはWindows XPの壁紙で有名な美しい丘になれるセーター、クリッピーが主張しすぎてウザさが際立つセーター、オマケのゲーム『マインスイーパー』柄やWindows XPのロゴと文字がクドいセーターなど、歴代ぜんぶがダサくて最高でした。

2025年はアーティファクト（遺物）全般をモチーフにした意欲作ですが、以前に比べるとサッパリ目のダサさがイイ感じですね。やっぱしクリッピーを入れると何でもダサくなるのかも？

Source: X, Microsoft (1, 2, 3)