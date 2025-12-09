¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¡×àNY¼«ÂðÈäÏªá7Ç¯¤Ö¤ê¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Î¾¾µï°ìÂå¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÝ½ü¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤³¤¬¤³¤³¤«¡©¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤¾¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬°î¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼Â¶È²È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¾¾µï°ìÂå(68)¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°Ü½»¤·¤¿¾¾µï¤Ï¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Áseason2¡×(ABEMA)¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÅç¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµï½»¤¹¤ëÄ¶¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖONE57¡×¤Î¼«Âð¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸³è¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿Ameba¥Ö¥í¥°¤Ç¤âÉô²°¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î·Ê¿§¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¸ø³«¤Ë¡ÖÁÝ½ü¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤³¤¬¤³¤³¤«¡©¤¹¤²¤¨¤¾¥Þ¥¸¤Ç¡×¡ÖÀäÂÐ¤½¤Ã¤Á¤¬¹ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤ï¡¢Åê»ñ²È¡×¡Ö³èÎÏÀ¨¤¤¡ª¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³ÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬°î¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¹¬¤»¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»ÑÀª¤¬åºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¾¾µïËÀ»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°ìÂå¤µ¤ó¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£