¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó(57)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó(45)¤¬ÇÏ¼çÀÊ¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤«‼¡×¤È¡¢JRAºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¼çÀÊ¤ÇÂç¤¤Ê¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¤¡±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¡×¡Ö¤ª¶á¤¯¤ÇÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤´É×ÉØ¤Ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö²»Ìµ²ÄÎùÍÍ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¶¯¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö±ÝËÜ²ÃÆà»ÒÂçÊÑ¤Ê¿Íµ¤¤Ç¤ªÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥Á¥¹¥íÂæ¤¬½Ð¤¿¤Û¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ·ëº§¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ò¤Ä¤È¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£