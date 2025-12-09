小説好き500人に聞いた『人生で一番泣けた小説ランキング』TOP5を公開！ 3位は『アルジャーノンに花束を』、2位『永遠の0』、1位は…

1位は『君の膵臓をたべたい』！ 小説好き500名が選んだ「人生で一番泣けた小説」TOP5が発表

小説情報サイト「小説ヨミタイ」が、小説好き500名を対象にしたアンケート結果「人生で一番泣けた小説」ランキングを2025年12月9日（火）に公開しました。栄えある第1位には住野よるさんの『君の膵臓をたべたい』（約24%）が選ばれ、2位以下を大きく引き離す結果となりました。

続く第2位は百田尚樹さんの『永遠の0』、第3位はダニエル・キイスさんの『アルジャーノンに花束を』。東野圭吾さんの『手紙』や美嘉さんの『恋空』もランクインしています。「生と別れ」をテーマにした作品が多く選ばれる一方、約1割の人が「小説では泣かない」と回答するなど、興味深い読書スタイルも明らかになりました。

人生で一番「泣けた小説」は？小説好き500名が決める最も泣いた小説TOP5

一方で「泣かない」読者も1割、泣ける小説の共通点は“生と別れ”

株式会社viviane(本社：東京都渋谷区・代表取締役：田辺大樹)が運営する小説情報サイト「小説ヨミタイ」(URL: https://wook.jp/ )は、小説好き500名を対象に「人生で一番泣けた小説」アンケートを実施しました。

1位に『君の膵臓をたべたい』（住野よる）が選ばれ、2位の『永遠の0』（百田尚樹）を大きく引き離す結果となりました。

一方で「泣かない」と回答した人も約1割存在しています。

泣けた小説トップ5：別れと成長を描いた“人生を見つめ直す物語”が多数

上位5作品の割合は以下の通り（全回答者500名中）。

第1位: 君の膵臓をたべたい（住野よる）──約24%

第2位: 永遠の0（百田尚樹）──約10%

第3位: アルジャーノンに花束を（ダニエル・キイス）──約8%

第4位: 手紙（東野圭吾）──約7%

第5位: 恋空（美嘉）──約7%

上位作品はいずれも「生と死、赦し、つながり」といったテーマを軸にしており、

10〜40代まで幅広い世代から票を集めました。

『君の膵臓をたべたい』は余命わずかな少女と無関心な少年の交流を描いた青春小説。

『永遠の0』は戦争を通じた家族の絆、『手紙』（東野圭吾）は犯罪者の家族という社会テーマを描くなど、“涙の理由”が単なる悲しみではなく、人とのつながりや生きる意味を見つめ直す内容が共通しています。

“泣かない派”も約1割存在 感情よりも構成を重視する読書スタイルも

一方で、全体の約1割が「泣かない」と回答。

その理由としては以下のような声が挙がりました。

映像作品の方が感情移入できる

そもそも悲しい物語よりも前向きな作品を好む

物語を客観的に楽しみたい

感動よりもストーリー構成を重視して読む

感情の共鳴よりも知的な没入を求める読者層の存在が浮き彫りになりました。

泣ける小説の傾向：日本作家×リアルな人間関係を描いた作品が中心

ランキング上位10作品中、8作品が日本人作家による作品でした。

特に、以下のような共通点が見られます。

学生・家族・恋人など“身近な関係性”を描く作品が多い

例：『西の魔女が死んだ』（梨木香歩）、『恋空』（美嘉）

死や別れを通じて成長や再生を描く

例：『世界の中心で、愛をさけぶ』（片山恭一）、『博士の愛した数式』（小川洋子）

日常と非日常の狭間を静かに描く作風が主流

例：『アルジャーノンに花束を』（ダニエル・キイス）、『手紙』（東野圭吾）

いずれの作品も、派手な展開ではなく“静かな涙”を誘うヒューマンドラマが特徴でした。

まとめ

今回の調査では、「死」「別れ」「再生」を軸にした物語が多く選ばれる結果になりました。

非現実的・ファンタジー的な作品は少なく、現実に近い登場人物や人間関係を通して感情を揺さぶる作品が中心となっています。

「泣ける小説」は、誇張された演出ではなく、日常にある“喪失と再生”を丁寧に描いた物語が支持される傾向にあるという結果になりました。

【調査概要】

調査対象：日常から小説を読む習慣のある男女500名

調査期間：2025年11月

調査方法：インターネットリサーチ（クラウドソーシングサービスを利用）

有効回答数：500名

設問：泣ける小説に関する調査・全2問

