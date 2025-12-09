½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¡È¼Ö¤Î²óÅ¾È×¡É¤ÏÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î¤¿¤áÀ©ºî¡Ö¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°11¡§30¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡É¤Ë¼Ö¤Î²óÅ¾È×¡Ê¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡È½é°¦¼Ö¡É¤Î¥È¥è¥¿¡È2¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÅìµ®Çî¤È¿¹»°Ãæ¡¦¹õÂô¤«¤º¤³¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¼ýÏ¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¤Ëº£¸åÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤¤»ÜÀß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖÅÅÃì¤âMYÅÅÃì¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¿§¤Ë½ÐÍè¤¿¡×¤È½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¤Î½ÐÆþ¸ý¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¼Ö¤ÎÊý¸þ¤ò¤«¤¨¤ë²óÅ¾È×¡Ê¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢ËÌÌîÉð¤¬Íè¤¿»þ¡¢¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÉð¤Î°Ù¤Ëºî¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¹ë²÷¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
