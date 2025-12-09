滝沢眞規子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/09】モデルの滝沢眞規子が12月9日、自身のInstagramを更新。彩り豊かなグリーンピースご飯弁当を公開した。

【写真】47歳3児の母モデル「カラフルで元気が出る」と話題のボリューミー弁当

◆滝沢眞規子、彩り豊かな手作り弁当公開


滝沢は「今日はグリーンピースご飯と黒酢鶏などです」と記し、手作り弁当を公開。グリーンピースご飯にししとうやレンコンなどの野菜入りの黒酢鶏、きんぴらごぼうやキャロットラペなど野菜中心に多種のおかずが詰められている。

◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響


この投稿に、ファンからは「カラフルで元気が出るお弁当」「プロの腕前」「ヘルシーで美味しそう」「全てが完璧で憧れる」「レシピ教えてほしい」などと反響が寄せられている。

滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】