木村沙織、2歳長男顔出しの抱っこショット公開「お父さんにそっくり」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】元バレーボール界のエース・木村沙織が12月8日、自身のInstagramを更新。長男の顔出しショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳元バレー日本代表「笑顔がそっくり」2歳息子顔出しのプラベショット
木村は「いいお天気だった休日」「いつの間にかピースがイチからちゃんとピースになってる」とつづり、長男との2ショットを投稿。ピースポーズをしている長男を木村が抱え、笑顔でカメラ目線を送る姿を公開している。また、夫で元バレーボール選手の日高裕次郎が長男と向かい合って座る姿も投稿し、家族3人での仲睦まじいお出かけの様子を披露している。
この投稿には「息子さん可愛い」「笑顔がそっくり」「仲良し家族で癒される」「大きくなってる」「自然体な笑顔が素敵」「ほっこりする写真」「長男くんお父さんにそっくり」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に日高との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
