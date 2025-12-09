鹿児島県内に住む80代の女性がSNSで知り合った男に金を活用した投資を勧められ、総額3750万円をだまし取られました。県警はグループによる犯行とみて捜査しています。

被害にあったのは県内に住む80代の女性です。

県警によりますと、女性は今年5月中旬、インスタグラムで「友達になりませんか」というメッセージをもらい、知り合った「藤井」と名乗る男とLINEで連絡を取り合うようになりました。

その後、「金を活用した資産の増やし方や管理の方法について教える」と投資を勧められ、指定された口座に振り込んだり、自宅に来た男に手渡しするなどして、8回にわたって総額3750万円を支払いました。

女性が10月上旬、投資で出た利益を出金しようとしたところ、男から「資金が凍結され、税金を納めないと出金できない」と言われたことなどから、女性が不審に思い親族に相談し警察に被害届を出しました。

県警はグループによる犯行とみて捜査していて、マッチングアプリやSNSで知り合った後、一度も会ったことのない相手から金の話が出た場合には詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。

・