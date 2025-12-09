TVerでダントツ1位

俳優の夏帆（34）と竹内涼真（32）がダブル主演しているTBS系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜午後10時）が異例の大ヒットとなっている。12月2日放送の前回第9話の平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は世帯8.0％、個人4.6％でともに番組2位を記録。TVerのお気に入り登録は175万6000と今期ドラマでダントツの1位だ。9日放送の最終回は予想もしなかった高数字をタタキ出す可能性が高まっている。

テレビ誌ライターがこう話す。

「“じゃあつく”の原作は谷口菜津子氏の同名コミックです。自分の意思より他人の意向を忖度してしまう鮎美（夏帆）と料理は女が作って当たり前という化石思考のエリートサラリーマン・勝男（竹内）が結婚寸前で別れてしまうラブコメ。

世間から見れば羨ましい美男美女カップルですが、実は相当なダメ女、ダメ男であることが回を追うごとに判明。9話では鮎美が店舗出資の詐欺被害に遭い、勝男も飲みに誘った後輩からパワハラを訴えられ出社停止処分を食らう、という切なすぎる展開に。どん底に落ちた2人のやるせない演技が絶品でした」

第9話の終盤では勝男が鮎美に「今の俺たちならうまくいくと思う。鮎美も俺も変わった。前みたいにはならない」と思い切って復縁を申し出るが、鮎美は即答せず……。この先、2人はどうなるのか？ 鮎美と勝男を応援してきた視聴者はやきもきが止まらない展開だろう。それにしても、今回の「じゃあつく」。見るからに低予算番組なのは一目瞭然なのだが、なぜこれほど盛り上がっているのか。

「時代遅れカップルのちぐはぐな生き方を応援したくなる優しい脚本が素晴らしい。何より夏帆と竹内の演技が絶妙です。男性優位社会へのジェンダー論的な皮肉を入れ込みつつも、不器用だけど男女が自立していく過程を力まずに演じていて、視聴者をラクな気持ちにさせてくれます」（前出のテレビ誌ライター）

“押し”の演技を封印

絶賛されている夏帆と竹内だが、かつて出演したドラマが“黒歴史”として語られることも。

「夏帆は2007年の映画『天然コケッコー』で新人賞を総なめにし一躍スターダムにのし上がりましたが、13年の園子温監督によるテレビ東京系ドラマ『みんな！エスパーだよ！』では新境地として不良少女役に挑んだのです。これがパンチラ全開で主演の染谷将太（33）に蹴りを食らわすという謎の役どころでファンを落胆させてしまい、15年公開の是枝裕和監督の映画『海街diary』でやっと人気を取り戻しました」（芸能プロ関係者）

一方、竹内は2014年のテレビ朝日系「仮面ライダードライブ」に主演して注目されて以来、俳優として順風満帆の人生。

「2015年のTBS系『下町ロケット』、17年のNHK連続テレビ小説『ひよっこ』とTBS系『陸王』、21年からの日本テレビ系主演ゾンビドラマ『君と世界が終わる日に』で注目を集めました。しかし、22年放送のテレビ朝日系主演ドラマ『六本木クラス』では賛否両論に巻き込まれてしまいました。世界的に大ヒットしたネットフリックス韓国ドラマ『梨泰院クラス』の日本リメイクだったことで、『唐揚げが料理のメインというのは設定が弱い』『原作と比べ安っぽい』などの否定的な声がネットにあふれる事態に。世帯視聴率は10％前後と決して悪くはなかったのですが、原作のインパクトが強すぎて竹内が批判の矢面に立ってしまったのは気の毒でした」（前出の芸能プロ関係者）

夏帆がパンチラ全開の不良少女役を演じていたというのは興味深いが、「じゃあつく」ではそんなワイルドな演技を封印。竹内も巨大飲食チェーン店と戦う六本木の居酒屋「二代目みやべ」の店長を演じた時のような、力ずくの演技からは距離を置いている。

「『みんな！エスパーだよ！』や『六本木クラス』で見せていたような“押し”の演技ではなく、『じゃあつく』では夏帆も竹内も“引き”の演技に徹しています。そんなところが視聴者の心地よさを誘うと同時に2人を応援しようという気持ちを高めているのでしょう。詐欺犯や残業拒否社員が登場するものの、登場人物はみな善人で優しいキャラクターばかり。激しい憎悪や裏切り、復讐のシーンが皆無なところも安心して見られるポイントですね。TVerの見逃し配信が毎回400万回を超えているのは若者から、圧倒的に支持されている証拠です」（ドラマウォッチャー）

気になるのはドラマの展開が原作より先に進んでしまっていること。一部では「独立心が芽生えた鮎美が勝男と復縁することはなさそうだ」との声も。予想もしなかった最終回になるのか――。

