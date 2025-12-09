クリスマス・イヴには決定？

埼玉西武ライオンズからポスティングシステムで米球界に挑戦する今井達也（27）。その去就は「クリスマス・イヴ」に決まりそうだという。チーム関係者によれば、ポスティングシステムの申請を行った11月19日より前に、代理人サイドからの交渉期日などの確認の電話があった。その際、「年内決着を目指す。いや、まとめてみせる」と力強い言葉が伝えられたという。

【写真を見る】「今井のスライダーの軌道は彼に近い」と言われたブルージェイズの新人右腕

「米国で言う“年内”とは、クリスマス休暇前のこと。25日から1月1日まで休暇に入るのが一般的なので、12月24日までにまとめるスケジュールをイメージしているのだと思います。クリスマス・イヴのギリギリまで交渉するのであれば、日本時間の25日には報告が入るでしょうし、イヴの日は早く帰宅したいと考えているのであれば現地時間の23日にまとめ、日本のクリスマス・イヴに契約先の球団名が知らされると思います」（チーム関係者）

代理人は、敏腕交渉人のスコット・ボラス氏（73）だ。ボラス氏のクライアントには巨人・岡本和真（29）もいて、今オフの米フリーエージェント市場でもっとも注目されるカイル・タッカー（28）やヤンキースからFAとなったコディ・ベリンジャー（30）、タイガース残留か大型契約での移籍かで揺れるMLBナンバー1左腕のタリク・スクバル（29）も抱えている。

高橋光成とともに、来季は海の向こうで（埼玉西武ライオンズの公式Instagramより）

「彼の気分次第で米球界の勢力図が書き換えられるとも言われています。タッカー、スクバルと、投打のナンバー1を抱えているので決して大袈裟な表現ではありません」（現地記者）

米FA市場の選手評価だが、米スポーツメディア「The Athletic」が11月中に発表したランキングによれば、日本人選手の最上位は村上宗隆の10位で、今井が32位。同じく埼玉西武からの挑戦となる高橋光成が46位で、岡本は48位だった。カブスで2年目のシーズンを終えた今永昇太が41位だったので、「今井が上」ということになる。

また、メジャーリーグ公式サイトが11月21日に発表した「FA選手の階層分け」を見ると、今井は「Tier 1」で、村上と岡本は「Tier 2」に分類されていた。「Tier 2」でも「レギュラーを獲る力がある」と判断されたわけだが、「Tier 1」に分類された日本人選手は今井だけだった。

米球界では「2年318イニングを投げた今永よりも今井」、「22年三冠王・村上、伝統球団の主砲・岡本よりも今井のほうが上」と評価されていた。今井の実力は日本のファンも認めているが、それにしても、この評価にはびっくりである。今井が今オフの米FA市場の「日本人選手ナンバー1」となった背景にはボラス氏も影響していた。

今井は「第2のイェサベージ？」

「スポーツ専門局ESPNが12月に入って、『ジャイアンツが今井争奪戦から下りた』と報じました。比較的リーズナブルな金額で獲れる投手の獲得を目指していましたが、今井はそうではなくなったと伝えています」（前出・現地記者）

今井をFA選手ランキングの5位に挙げた米スポーツ専門局「ESPN」によれば、「ローテーションの3番手以内を託せる」とし、その根拠に「過去4シーズンのBB/9」を伝えていた。「BB/9」とは、9イニングを投げた場合を想定した与四球の割合だが、今井は22年5.1個、23年4.1個、24年3.6個、25年2.5個と毎年数値が改善されている。制球力の高さが最大のポイントとし、「今オフ、外国人選手のなかでもっとも高額な契約を結ぶだろう」とも予想していた。「ESPN」はさらにこう称賛していた。

「スライダーの軌道が独特。トレイ・イェサベージのスライダーに近い」

ブルージェイズのトレイ・イェサベージ（22）はワールドシリーズでも先発し、ドジャース打線から11奪三振をマークした新人右腕だ。4月には1Aで投げていたが、9月にメジャーデビューし、ワールドシリーズ第5戦では勝利投手に輝いている。メジャーリーグでは「第2のイェサベージを探せ」がちょっとした流行語になっており、「ESPN」は「今井がそうなる」と伝えていた。

また、代理人のボラス氏は11月に開催されたゼネラルマネージャー会議にも現れ、今井の長所をドジャースの山本由伸（27）を引き合いに、こうアピールしていたそうだ。

「ヤマモトがNPBで成し遂げたことと、ほぼ同じ経歴を持っている。まだ27歳で、スプリットではなく、チェンジアップを武器にしている。彼の耐久性はセールスポイントになるはずだ」

この発言以降、「山本と同レベルの投手」という紹介が米メディアでされるようになった。今井は国際試合での登板数が少ない。23年のアジアチャンピオンシップでの韓国戦と25年2月の侍ジャパンの強化試合だけだ。ボラス氏に「山本クラスの投手だ」と言われ、急いで映像を探した米国人記者もいたそうだ。

「今井への評価には、ボラス氏独自の理論も加味されています。スプリットは肩や肘に負担が掛かるから怪我のリスクが多い。でも、チェンジアップにはその心配がないと。ボラス氏は93マイル（約150キロ）以上のフォーシーム、横に動く変化球、落ちる球の3項目がないとメジャーリーグでは通用しないとの持論です」（前出・現地記者）

映像やネット資料での確認後、ボラス氏の言う今井評が大袈裟でないことは分かったものの、「チェンジアップが決め球だから肩や肘を故障しない」の持論には賛同できないというのが米メディアの大方の意見だ。これまで、今井がシーズンを棒に振るような大きな怪我を負ったことがないのは本当だが……。

「イェサベージ、山本と重ねられたら、メジャーリーグ全球団が興味を持ちますよ」（前出・同）

年俸はライオン時代の25倍？

ここに来て、米スポーツサイト「Sports Illustrated」や、ニューヨークのスポーツメディア「heavy」が「ヤマモトほどのスペックはないが」と、一歩引いた見解を伝えるようになった。もっとも、イェサベージに近い軌道のスライダーを投げ、チェンジアップがウィニングショットにもなる投球スタイルは今も高く評価されており、「The Athletic」は5年総額1億ドル（約150億円）の契約予想を変えていない。「ESPN」も契約の規模を縮小せず、6年総額1億3500万ドル（約206億5500万円）、年平均では2250万ドル（約34億4250万円）と予想していた。

今井のライオンズでの最終年俸は推定1億8000万円だから、約19倍も跳ね上がる。西武への譲渡金も、2212万5000ドル（約33億8500万円）に及ぶことになる。プロ野球選手会・労組が発表したチーム別平均年俸や、選手名鑑などから割り出されたチーム総年俸額を見ると、西武の25年総年俸額は12球団中10位の31億8000万円だった。来季、チーム総年俸額以上の譲渡金をどう使っていくのだろうか。

「今井が初の2桁勝利をマークしたのが23年。西武ライオンズが低迷するなかで3年連続での2桁勝利を挙げた点は高く評価されていますが、今井の平均球速は95.69マイル（約154キロ）、メジャーリーグの今季の平均球速も94マイルから95マイルです。対戦打者はフォーシームが速いというイメージを持たないと思います。ライオンズ時代よりもスライダー、チェンジアップを多投するスタイルに変わるでしょう」（米国人ライター）

メジャーリーグのデータサイト「FanGraphs Baseball」の予想システム・ZiPSは、今井の1年目の成績を「投球回数116イニング、奪三振128、与四球51、防御率4.32」としていた。今季までの9年間の投球内容から予測したもので、勝敗数は契約先がまだ決まっていないのでまだ計算されていなかった。年平均2250万ドルの投手だと116イニングはやや物足りない数値である。

今井には活躍してもらいたいが、高額年俸の選手は「勝って当然」の厳しい目で見られるだけに、少し心配だ。

デイリー新潮編集部