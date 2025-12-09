巨人の若手捕手・山瀬慎之介が契約更改を保留し、「若い時間がすごく無駄になっちゃう」と1軍での出番を求めてトレードを直訴したことが話題になった。

11月27日、山瀬は二度目の契約交渉に臨み、320万円増の年俸1000万円（金額は推定、以下同）でサインした。同日付のデイリースポーツは、「来年は来年はというシーズンがここ2、3年続いていて、もちろんジャイアンツでやりたい気持ちはあるが、来年も同じような形だったら違う選択肢を考えてほしいです……と。それぐらい試合に出たいという話をした」という山瀬のコメントを報じている。

そして、山瀬より以前にも、さまざまな理由から自らトレードを志願した男たちが存在した。【久保田龍雄/ライター】

監督殴って辞めたろ

3年契約の1年目オフに突然トレードを直訴したのが、中日時代の山崎武司だ。2001年オフ、山崎は同じ一塁でゴメス、大豊泰昭とポジションが重なることなどを理由にFA宣言、3年総額5億円を提示した横浜への移籍が決まりかけた。

だが、その後、中日がインセンティブを含めてほぼ同条件の3年契約を提示し、山田久志新監督から「来年はレギュラーとして頑張ってくれ」とエールを贈られたことも決め手となり、残留を決めた。

ところが、翌02年、開幕から打率.195、1本塁打と不調の山崎は、4月下旬に登録抹消されると、7月初旬まで2ヵ月以上も2軍に据え置かれた。

さらに1軍復帰後の7月26日の阪神戦で、3対3の9回1死満塁のチャンスに三振に倒れるなど結果を出せず、チームの敗戦につながったことが、トレード直訴事件の引き金となった。

試合後、山田監督は山崎の名前こそ出さなかったものの、「みんな必死になってつなごうとチャンスをつくるのに、どこかでブツッと切ってしまう。使うほうが悪いんだけど、チームを奈落の底へ落としてしまう選手がいる」と非難した。

この発言に強い不信感を抱き、「監督殴って辞めたろ」とまで思いつめた山崎は同年オフ、「俺はもう、我慢できません。これ以上中日にいたら、傷害事件を起こして、皆さんに迷惑をかけてしまうかもしれないので、トレードに出してください」（自著『さらばプロ野球 ジャイアンの27年』宝島社）と西川順之助球団社長に直訴、3年契約を1年で打ち切り、平井正史との交換トレードでオリックスに移籍した。

しかし、皮肉にも山崎は、オリックス移籍2年目に伊原春樹監督と衝突し、引退危機に追い込まれることになる。

騒動はあっけなく収束

チームが日本一になったにもかかわらず、トレードを直訴したのが、西武時代の田尾安志だ。

1985年に中日から西武に移籍した田尾は、3番打者として同年のリーグ優勝に貢献、翌86年は前年の127試合から106試合と出番が減ったものの、初の日本一の感激を味わった。

だが、若手が次々に台頭し、新旧交代が進むチーム状況を目の当たりにした32歳は「当然、僕の出番が増える保証はどこにもなかった」（自著『それでも僕は前を向く』山と渓谷社）と危機感を感じ、根本陸夫管理部長に「どこかにトレードに出していただけませんか?」と直訴した。

新天地で出場機会を求める心情を理解した根本管理部長は「横浜（大洋）でもいいか?」と打診したが、その後、前田耕司、吉竹春樹との1対2の交換トレードで阪神への移籍が決まる。

移籍先は変わったが、大阪出身の田尾は「生まれ育った地元へ戻れる」と学生時代から憧れていた球団への移籍を心から喜んだ。そして、88年には3本のサヨナラ本塁打を記録するなど、ベテランの味を発揮し、5年間にわたってプレーした。

日本ハムの新庄剛志監督も、阪神時代に藤田平監督との確執から、球団にトレードを直訴したことが知られている。

1995年オフ、右足や右膝の故障などで1軍定着後最少の87試合出場に終わった新庄は、契約更改の席で突然「阪神を辞めたい。環境を変えてほしい。主張が受け入れられないなら野球を辞めるしかない」と爆弾発言をした。

その後、新庄が契約更改の2日前に地元・福岡で開かれた後援会のパーティーでも「阪神を辞める」「横浜に行きたい」と知人に漏らしていたことが明らかになった。

地元球団のダイエーではなく、出身地でもない横浜への移籍を希望したのは、当時交際中だったタレントの大河内志保が横浜に住んでいたからだったといわれる。

だが、三好一彦球団社長は「選手のわがままを聞いてトレードに出せば、次は違う選手がトレードに出してくれということになる」と新庄の移籍希望を認めず、退団の場合は任意引退の手続きを取ることを明言した。

新庄が契約交渉後の記者会見で「野球に対するセンスがないから辞めたい」と引退宣言したのも、トレード希望を却下されたことを受けてのものだったようだ。

1年間だけ我慢してくれ

ところが、それから2日後、新庄は「ユニホーム姿を見せるのが（引退騒動で病に伏せた）親父への一番の薬」と一転現役続行を宣言、騒動はあっけなく収束した。

その一方で、新庄が希望する横浜への移籍話は、翌96年も水面下で交渉が続けられ、畠山準との交換トレードがまとまりかけたが、直後、藤田監督の辞任が決まり、立ち消えになったという話も伝わっている。

阪神といえば、江本孟紀も1980年オフに中西太監督との確執から岡崎義人球団社長にトレードを直訴した。

球団としてはチーム事情からもエースを放出することはできない。自著『野球バカは死なず』（文春新書）によれば、岡崎社長は「1年間だけ我慢してくれ。その代わり、好きなことしてエエ」と説得し、1年後のオフにトレードに出すことを約束してくれたという。

翌81年8月26日のヤクルト戦の試合後、江本は起用法に一貫性のない中西体制への積もり積もった怒りを爆発させ、有名な「ベンチがアホ」騒動が勃発した。オフを待つことなく電撃引退となったのは、周知のとおりだ。

引退後の江本氏も「その口約束を真に受けたのが間違いだった」（2016年2月4日付・サンケイスポーツ）と回想している。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

