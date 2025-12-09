ABCラジオでは12月8日からの1週間、ABCラジオスペシャルウィークを開催。月～木曜あさ9時からの「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」では、毎日ABCラジオのパーソナリティが登場。9日(火)は岩本計介アナウンサーが登場。

番組のオープニングで、三代澤と山田雅人（火曜パートナー）は、前日に開かれた爆笑問題の太田光さん・田中裕二さんとの会食のエピソードを披露。

三代澤は山田に「太田さんの一言目覚えてる？『またやるんだね、こうせつ市場。』。と言ったと話し、先週の放送を聴いてくれていたことを喜んだ。

「誰かがトークをしたら話の腰を折るわけでもなく、その話がオチにいくまでみんなで聞いて、一笑いあってからまた誰かがネタを振る。あれは見事な2時間やったな。」と山田は会食の様子を語った。

そして10時台のスペシャルのコーナーには朝の情報テレビ番組『おはよう朝日です』の顔を11年務める岩本計介アナウンサーがゲストとして登場。先輩にあたる三代澤康司との深い師弟関係や、新人時代の研修秘話を明かした。

ユニークな「フリートーク研修」に苦戦した新人時代

岩本アナは2000年に朝日放送に入社。その当時、テレビのワイド番組「ワイドABCDE～す」を担当していた三代澤は、岩本アナと同期で入社した小寺右子アナウンサーの教育係を担当した。

三代澤は当時、40歳になったばかりの年で「ワイドＡＢＣＤＥ～す」を担当していた。「当時の上司に『今年入ってくる新人2人とも関西人やから、関西人としての苦労もあったやろからお前が全部教えてやれ』と言われて、カリキュラムを組んで1から教えることになったんです。」と当時を振り返った。

岩本は三代澤の研修の中での辛かった思い出について、「研修で1番嫌だったのはフリートーク。朝夕1日2回、しかも朝はカメラで撮られながら三代澤さんの前でフリートークをするんです。夕方は三代澤さんが出演する『ワイドABCDE～す』が終わってから、そのスタジオに入っていって、今日あった1日の面白い話をフリートークするという。スタジオにはスタッフもカメラマンも大勢いて、皆聴いてるんですけど、見事に誰も笑わない。」と過酷な実態を明かした。

それに対し三代澤は「新人アナは研修が終わってデビューしたらいろんな人に会うので、そこでウケるネタを３つ作ろうと思って。」と、その意図を説明した。

岩本は「とにかく毎日ネタがなくて、朝の通勤電車の中で『何か起これ～！』と願いながら出社する日々でした。いよいよネタに困って行動に取ったのが、ヒッチハイクで東京に行くとう強攻策。1泊2日で行って帰ってきたら翌週1週間はネタ持つだろうと思って。」と当時の苦労を明かした。

話は「おはよう朝日です」卒業後についての話題へ。番組卒業後の進路について尋ねられると、岩本は「まだ何も言われてないんです。」と話し、なにやら含みを持たす三代澤に「え、何か知ってるんですか？」と返すと「うーん、異動？」と冗談を飛ばした。

最後に、岩本アナが出演する「岩本・西森の金曜日のパパたち」でのスペシャルウィークの企画についても触れ、「今夜のもう一品スペシャル～絶品！はずかしメシ～」と題して、自分だけの秘密メシを特集することを紹介した。

終わり際に、岩本は「え、もう終わりですか？褌履いてきたのに！」と、前日に出演した小縣アナからちゃんとバトンを受け取ったことに触れ、スタジオで褌姿をチラ見せして締めくくった。

番組の模様はradikoタイムフリーからお聴きいただけます。