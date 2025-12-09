元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。マフラーコーデのオフショットを投稿した。

「カイロも装備するほどの寒さ 本格的な冷え込みは冬小物も必須となりますね」とつづり、クリスマスツリーの前で愛用の白いマフラーを巻く動画を公開。“ほほえみポーズ”なども見せるなどし「冬生まれの田辺にとってはこの時期が1番好きで楽しみです 街中のツリーを発見しては写真を撮るのが日課になってきました 皆さんのおすすめツリースポットも教えてください！」と呼びかけた。

また、別の投稿ではクリスマスモードのピンク棚の前でピンクのコート姿でお気に入りポーズをとった姿や、「りくろーおじさん」のチーズケーキを抱えたショットを添え「ワンホール！ひとりで食べちゃうもんね〜 おやつに食べたワッフルも美味しかったので皆さんにもお裾分け」とワッフルのプレートも披露した。

ファンやフォロワーからも「一級品の可愛さ」「可愛い葉っぱちゃん」「あざとさに完敗です」「とってもお似合いで凄く綺麗」「おちゃめ」「とってもかわいくてワクワク」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。