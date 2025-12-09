現在公開中の話題の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。横田さんから生前にもらったグローブをスタジオで披露した

松谷は23年に脳腫瘍で28歳の若さで亡くなった元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんを描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、11月28日公開）で鈴木京香（57）とダブル主演を務め、松谷は横田さん役を演じている。

松谷はグローブを見せながら「慎太郎さんが現役のときに使われてたグローブをいただきまして。僕が野球の練習をしているとお伝えしたら、僕ピッチャーだったんでピッチャー用のグローブで練習してたんですよ。そうしたら慎太郎さんが『僕が現役のときに使ってたグローブあげるんで、これで練習してください』っていう風に」とグローブをもらった経緯を語った。

黒柳徹子が「うれしかった？」と聞くと、横田は「めちゃくちゃうれしかったですし、プロ野球選手の方のグローブをいただけるって思ってなかったので。グローブって大切なものなので、すぐに『あげますよ』って言っていただけたことはうれしかったですね」と語った。