【グラビア】“令和の美脚クイーン”波崎天結さんの2nd写真集「丸みの誘惑」が1月30日に発売
【拡大画像へ】
KADOKAWAは、「波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑」を1月30日に発売する。価格は4,180円。
本書はグラビアアイドル・波崎天結さんの2nd写真集。波崎天結さん自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かを考えた“丸みグラビア”で全編構成されている。舞台となるのはインドネシア・バリ。青い海が広がるクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、プール付きヴィラを貸し切って撮影を行なった。
先行カットは、ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリー、メガネをかけた秘書姿、キャビンアテンダント風のコスプレ、パールのTバックになったホワイトランジェリー、波崎天結さんがやってみたかったというヤンキー風のジャージ姿でバリの街並みを歩くカットの6枚。
また、表紙には、ラベンダーカラーのランジェリー姿のカットが採用されているほか、今回初めてのエッセイにも挑戦している。【波崎天結さんコメント】
初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。
2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。
想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。
たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。
なお、「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBIASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典が付属。さらに高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売される。
大阪「TSUTAYA EBIASHI」では、1月30日から2月15日の期間、写真集のパネル展も開催され、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」が併せて実施される。【Amazon.co.jp 限定特典】
生写真1枚付き【セブンネットショッピング限定特典】
生写真1枚付き【楽天ブックス限定特典】
生写真1枚付き【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】
生写真1枚付き【電子版】
アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き
（C）KADOKAWA （C）NYプロダクション PHOTO/田中智久