ビューティガレージ<3180.T>がこの日の取引終了後、２６年４月期の連結業績予想について、営業利益を１８億４１００万円から１５億１０００万円（前期比５．３％減）へ、純利益を１２億９１００万円から１０億１１００万円（同０．８％減）へ下方修正した。



売上高は化粧品・材料が高成長を継続し、３８０億８０００万円から３８１億８７００万円（同１３．２％増）へやや上方修正した。ただ、上期に本格稼働を予定していた新物流拠点（柏ＦＣ：フルフィルメントセンター）の本格稼働が遅れ、既存物流拠点（柏ＤＣ：ディストリビューションセンター）との並行稼働が続いていることから、分割発送による配送費用や注文件数増加に対応するための人材派遣費用など物流関連費用が上振れしていることから利益は下方修正した。



なお、同時に発表した１０月中間期決算は、売上高１８４億７００万円（前年同期比１３．７％増）、営業利益５億３９００万円（同１６．７％減）、純利益３億５８００万円（同１８．８％減）だった。



