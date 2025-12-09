R・マドリーに暗雲…ミリトンが全治最長4か月の負傷、ムバッペも骨折
レアル・マドリーは8日、負傷した選手を発表した。DFエデル・ミリトンは左足大腿二頭筋の断裂と近位腱の損傷で、またFWキリアン・ムバッペは左手指を骨折したという。
ミリトンは7日のラ・リーガ第15節・セルタ戦(●0-2)で負傷した。試合序盤に相手選手を追いかけるなかで左足を痛め、前半24分に途中交代となった。スペイン『アス』は負傷したミリトンの復帰時期について、3か月から最長4か月になると伝えている。
また、ムバッペも思わぬ怪我を負った。『アス』によると、前半のうちに左手の薬指を骨折。後半からは包帯を巻きながら、それでもフル出場を果たしていた。R・マドリーは10日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でマンチェスター・シティと対戦。薬指を骨折したムバッペだが、シティ戦は出場の見込みだという。
