へとへとに疲れた仕事帰りの夕食作り、大変ですよね。でも、手作りごはんのおいしさを諦めたくない！という人を助けてくれるのが、時短レシピです。

帰宅後15分で作る爆速レシピが大人気のみきさんによると、時短のコツは献立で迷わないことと、洗い物を減らすことだそう。

みきさんが時短とラク、おいしさを追求して作った、無敵の仕事帰りごはんレシピをお届けします。

※本記事はみき著の書籍『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』から一部抜粋・編集しました。

■逆転の発想で作る、ピーマン肉うめ

ピーマンを肉にうめるんです！ためらわずに思いっ切り

【材料（2人分）】

豚ひき肉……300g

ピーマン……3個

塩……適量

こしょう……適量

白ごま（お好みで）……適量

[タレ]

焼肉のタレ……大さじ1

ケチャップ……小さじ1

【作り方】

（1）ピーマンはたて半分に切り､ヘタとタネを取る。

（2）フライパンにひき肉をかたまりのまま入れ､軽く押して平たく広げる。

平たく広げる


⇒ひき肉をかたまりのままフライパンに入れて、平たく押し広げる

（3）2のひき肉にピーマンを押し付けて並べ､塩､こしょうで味を調える。

ピーマンを押し付ける


⇒ピーマンがメキメキいうぐらいの力で押し付ける

（4）ふたをして中火で4〜5分焼く。

（5）肉の表面まで火が通ったら､ピーマンの形にそってヘラで肉を切る。

切り離す


⇒ヘラでピーマンの形にそって切る

（6）ピーマン側も押し付けながら軽く焼く。

焼き色をつける


⇒肉の表面まで色が変わっていればいい焼き色のサイン

（7）器に盛り付けてタレをかけ､お好みで白ごまを振れば完成!

ピーマンを肉にうめるんです


※火加減や火を通す時間については、あくまで目安として、素材の状態によって調節してください。

◆著者／みき

自分と同じようにご飯作りがしんどい人の力になりたいと思いInstagramで発信。帰宅後15分で作れる爆速うまレシピが多くの人の目に留まり、半年で20万人のフォロワーを獲得。 美味しさと手軽さのバランスを研究し尽くしたレシピに定評がある。

著＝みき／『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』