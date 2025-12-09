&TEAM（エンティーム）のメンバー9人が白いスーツに身を包んだオフショットがグループのInstagramにて公開され、話題を集めている。

【写真】&TEAMの9人がそれぞれ着こなす白スーツのオフショット①②③【動画】＆TEAM「MISMATCH」Live Performance Video

■Kは王子様、FUMAはちょいワル？＆TEAMがそれぞれ白スーツを着こなす

これは&TEAMの韓国デビューミニアルバム『Back to Life』に収録されている「MISMATCH」のライブパフォーマンスビデオ撮影時のもの。K（ケイ）は長い脚を伸ばしてアンニュイに佇み、ブロンドヘアが輝きを放っている。カメラを覗き込み、にっこりと優しい笑顔を浮かべた（3枚目）。そしてYUMA（ユウマ）は片足を上げてポーズを取り（8枚目）、HARUA（ハルア）は後ろ向きに被ったキャップをポイントにし、ネクタイを緩めるような仕草を見せている（9枚目）。

MAKI（マキ）はブロンドの短髪に黒いヘアバンドを巻きクールな印象を放つも、3枚目では甘くウインク。NICHOLAS（ニコラス）はインナーも白ベストで揃え、リムレス眼鏡にピンクヘアで三次元離れした美しさを放った。そしてTAKI（タキ）はバンダナを頭に巻いてアクセントにしている。

FUMA（フウマ）は色付きのサングラスを掛け、普段からはガラリと雰囲気を変えた“ちょいワル”ムード。リーダーのEJ（ウィジュ）はバンダナの上からキャップを被り、カメラに向かって手のひらを向けたり流し目をしたり、様々なポーズで楽しませる。そしてJO（ジョー）は全身ショットで抜群のスタイルを披露し（9枚目）、ジャケットを脱いで肩にかけた色気あるポージングも見せた。

SNSでは「美しい～～～」「同じ白スーツなのにみんな個性がある」「いつもながらKくん足長～い」「カッコいいしかわいいしセクシー」「王子様すぎる」「色気ありすぎ！」「ビジュつよteam」「スタイリストさん本当にナイス！」「イケメンすぎるよ」「ちょいワル感たまらない！」と、熱い反響が続いている。

■＆TEAM「MISMATCH」Live Performance Video