

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57686.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55419.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53490.96 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53208.60 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52686.65 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51834.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

50997.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50981.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)



50655.10 ★日経平均株価9日終値



50436.09 均衡表基準線(日足)

50320.91 6日移動平均線

50129.15 25日移動平均線

50122.19 均衡表転換線(日足)

49590.46 均衡表転換線(週足)

49394.85 均衡表雲上限(日足)

49295.07 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49276.64 ボリンジャー:-1σ(25日)

48787.07 13週移動平均線

48424.14 ボリンジャー:-2σ(25日)

47571.64 ボリンジャー:-3σ(25日)

47286.20 75日移動平均線

47123.26 均衡表雲下限(日足)

46576.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

45331.60 均衡表基準線(週足)

45099.19 26週移動平均線

44365.54 ボリンジャー:-2σ(13週)

42154.77 ボリンジャー:-3σ(13週)

41532.97 200日移動平均線

40903.30 ボリンジャー:-1σ(26週)

36707.41 ボリンジャー:-2σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36046.49 均衡表雲上限(週足)

32511.53 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 78.78(前日86.19)

ST.Slow(9日) 82.50(前日80.09)



ST.Fast(13週) 77.06(前日76.80)

ST.Slow(13週) 74.24(前日74.15)



［2025年12月9日］



株探ニュース

