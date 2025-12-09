【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(9日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
57686.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55419.37 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53490.96 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53208.60 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52686.65 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51834.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)
50997.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50981.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50655.10 ★日経平均株価9日終値
50436.09 均衡表基準線(日足)
50320.91 6日移動平均線
50129.15 25日移動平均線
50122.19 均衡表転換線(日足)
49590.46 均衡表転換線(週足)
49394.85 均衡表雲上限(日足)
49295.07 ボリンジャー:＋1σ(26週)
49276.64 ボリンジャー:-1σ(25日)
48787.07 13週移動平均線
48424.14 ボリンジャー:-2σ(25日)
47571.64 ボリンジャー:-3σ(25日)
47286.20 75日移動平均線
47123.26 均衡表雲下限(日足)
46576.30 ボリンジャー:-1σ(13週)
45331.60 均衡表基準線(週足)
45099.19 26週移動平均線
44365.54 ボリンジャー:-2σ(13週)
42154.77 ボリンジャー:-3σ(13週)
41532.97 200日移動平均線
40903.30 ボリンジャー:-1σ(26週)
36707.41 ボリンジャー:-2σ(26週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
36046.49 均衡表雲上限(週足)
32511.53 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 78.78(前日86.19)
ST.Slow(9日) 82.50(前日80.09)
ST.Fast(13週) 77.06(前日76.80)
ST.Slow(13週) 74.24(前日74.15)
［2025年12月9日］
株探ニュース