　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57686.84　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55419.37　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53490.96　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53208.60　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52686.65　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51834.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
50997.83　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50981.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

50655.10　　★日経平均株価9日終値

50436.09　　均衡表基準線(日足)
50320.91　　6日移動平均線
50129.15　　25日移動平均線
50122.19　　均衡表転換線(日足)
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49394.85　　均衡表雲上限(日足)
49295.07　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49276.64　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48787.07　　13週移動平均線
48424.14　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47571.64　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47286.20　　75日移動平均線
47123.26　　均衡表雲下限(日足)
46576.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45099.19　　26週移動平均線
44365.54　　ボリンジャー:-2σ(13週)
42154.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41532.97　　200日移動平均線
40903.30　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36707.41　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36046.49　　均衡表雲上限(週足)
32511.53　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　78.78(前日86.19)
ST.Slow(9日)　　82.50(前日80.09)

ST.Fast(13週)　 77.06(前日76.80)
ST.Slow(13週)　 74.24(前日74.15)

［2025年12月9日］

株探ニュース