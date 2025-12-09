[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1367銘柄・下落1428銘柄（東証終値比）
12月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2883銘柄。東証終値比で上昇は1367銘柄、下落は1428銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は305円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4572> カルナバイオ 280 +56（ +25.0%）
2位 <4592> サンバイオ 2095 +362（ +20.9%）
3位 <5884> クラダシ 500 +79（ +18.8%）
4位 <6197> ソラスト 651 +94（ +16.9%）
5位 <2983> アールプラン 2940 +258（ +9.6%）
6位 <4591> リボミック 80 +6（ +8.1%）
7位 <1436> グリーンエナ 2345 +175（ +8.1%）
8位 <2438> アスカネット 374.5 +27.5（ +7.9%）
9位 <4204> 積水化 2760.5 +181.5（ +7.0%）
10位 <2686> ジーフット 307 +20（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4593> ヘリオス 360 -61（ -14.5%）
2位 <8091> ニチモウ 2050 -343（ -14.3%）
3位 <4418> ＪＤＳＣ 1099 -97（ -8.1%）
4位 <303A> ｖｉｓｕｍｏ 1080 -81（ -7.0%）
5位 <9632> スバル 3023 -197（ -6.1%）
6位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
7位 <3180> Ｂガレージ 1331 -57（ -4.1%）
8位 <6993> 大黒屋 99.1 -2.9（ -2.8%）
9位 <7435> ナ・デックス 973.3 -26.7（ -2.7%）
10位 <4889> レナ 1739.2 -45.8（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1550.2 +25.2（ +1.7%）
2位 <9021> ＪＲ西日本 3072 +18.0（ +0.6%）
3位 <6954> ファナック 6200 +36（ +0.6%）
4位 <6506> 安川電 5062 +29（ +0.6%）
5位 <5706> 三井金属 18095 +95（ +0.5%）
6位 <7012> 川重 11490 +60（ +0.5%）
7位 <6857> アドテスト 20355 +100（ +0.5%）
8位 <2413> エムスリー 2200 +10.5（ +0.5%）
9位 <6326> クボタ 2254 +10.5（ +0.5%）
10位 <6361> 荏原 3913.4 +16.4（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 7007 -102（ -1.4%）
2位 <7261> マツダ 1127.4 -6.1（ -0.5%）
3位 <5101> 浜ゴム 6192.9 -33.1（ -0.5%）
4位 <6473> ジェイテクト 1704.9 -9.1（ -0.5%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1388.1 -7.4（ -0.5%）
6位 <7453> 良品計画 2972 -15.5（ -0.5%）
7位 <4506> 住友ファーマ 2408.5 -12.5（ -0.5%）
8位 <6471> 日精工 963.9 -4.7（ -0.5%）
9位 <6724> エプソン 1928.4 -9.1（ -0.5%）
10位 <6645> オムロン 4051.9 -19.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
