　12月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2883銘柄。東証終値比で上昇は1367銘柄、下落は1428銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は305円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4572>　カルナバイオ　　　　280　　+56（ +25.0%）
2位 <4592>　サンバイオ　　　　 2095　 +362（ +20.9%）
3位 <5884>　クラダシ　　　　　　500　　+79（ +18.8%）
4位 <6197>　ソラスト　　　　　　651　　+94（ +16.9%）
5位 <2983>　アールプラン　　　 2940　 +258（　+9.6%）
6位 <4591>　リボミック　　　　　 80　　 +6（　+8.1%）
7位 <1436>　グリーンエナ　　　 2345　 +175（　+8.1%）
8位 <2438>　アスカネット　　　374.5　+27.5（　+7.9%）
9位 <4204>　積水化　　　　　 2760.5 +181.5（　+7.0%）
10位 <2686>　ジーフット　　　　　307　　+20（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4593>　ヘリオス　　　　　　360　　-61（ -14.5%）
2位 <8091>　ニチモウ　　　　　 2050　 -343（ -14.3%）
3位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　 1099　　-97（　-8.1%）
4位 <303A>　ｖｉｓｕｍｏ　　　 1080　　-81（　-7.0%）
5位 <9632>　スバル　　　　　　 3023　 -197（　-6.1%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　 -0.5（　-5.0%）
7位 <3180>　Ｂガレージ　　　　 1331　　-57（　-4.1%）
8位 <6993>　大黒屋　　　　　　 99.1　 -2.9（　-2.8%）
9位 <7435>　ナ・デックス　　　973.3　-26.7（　-2.7%）
10位 <4889>　レナ　　　　　　 1739.2　-45.8（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7267>　ホンダ　　　　　 1550.2　+25.2（　+1.7%）
2位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3072　+18.0（　+0.6%）
3位 <6954>　ファナック　　　　 6200　　+36（　+0.6%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 5062　　+29（　+0.6%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　18095　　+95（　+0.5%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　11490　　+60（　+0.5%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　20355　 +100（　+0.5%）
8位 <2413>　エムスリー　　　　 2200　+10.5（　+0.5%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　　 2254　+10.5（　+0.5%）
10位 <6361>　荏原　　　　　　 3913.4　+16.4（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　 7007　 -102（　-1.4%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　 1127.4　 -6.1（　-0.5%）
3位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6192.9　-33.1（　-0.5%）
4位 <6473>　ジェイテクト　　 1704.9　 -9.1（　-0.5%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1388.1　 -7.4（　-0.5%）
6位 <7453>　良品計画　　　　　 2972　-15.5（　-0.5%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　 2408.5　-12.5（　-0.5%）
8位 <6471>　日精工　　　　　　963.9　 -4.7（　-0.5%）
9位 <6724>　エプソン　　　　 1928.4　 -9.1（　-0.5%）
10位 <6645>　オムロン　　　　 4051.9　-19.1（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

