高島礼子、愛猫たちと“おうち時間”を満喫 3ショットに反響「うっ…みんな可愛いぃ」「お顔が似てますね」「ネコちゃんも美人さん」
俳優の高島礼子（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。「我が家の猫との団欒の時間」と書き出し、愛猫たちとくつろぐ“おうち時間”のオフショットを披露した。
【写真】「うっ…みんな可愛いぃ」「お顔が似てますね」愛猫たちとの3ショット披露の高島礼子
高島は「#ねこ大好き #猫との暮らし #我が家の猫」のハッシュタグも記し、2匹の愛猫と寄り添う姿を写した写真や動画をアップした。
コメント欄には「うっ…みんな可愛いぃ」「ネコちゃんも美人さんですね。可愛いくて綺麗です」「礼子サンとニャンズお顔が似てますね 癒やされます」「礼子さんそっくりの可愛いお子ちゃま達」「たまらない至福のひとときですね」「素敵なスリーショット」など、さまざまな反響が寄せられている。
