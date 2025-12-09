タレントの所ジョージ（70）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。かつて出演していた同局の人気深夜ラジオ番組での驚きの事実を明かす場面があった。

火曜アシスタントの火曜アシスタントのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博は所に「元々ラジオの出ですよね。ニッポン放送のね。『オールナイトニッポン』ね」と話を振ると、所は「さすがニッポン放送。持っていくね、そんな話に」と反応した。

東は「『オールナイトニッポン』は、もう本当に無名の時に急に抜てきされたんですか」とも質問し、「そう」と所。続けて「1回目の放送はね、あれ何時からだったかな、（深夜）1時からだったかな。12時半まで麻雀やってたね。近所で」ともぶっちゃけた。

「それは私が求めたわけじゃなくて、みんなが麻雀やってたから俺もやってて。そろそろ行かないと間に合わないんじゃない？なんて言って、生放送」と平然と続けた。

番組スタッフに誘われたと言い、「ラジオは何やっていいか分かんない。たぶんスタッフもそれの方が面白いと思ったんじゃないの？何か段取りやるよりこっちの方が面白いって。気の利いたスタッフだよね」と笑ってみせた。

「その頃からずっと台本はないわけ」とも告白し、「2時間しゃべれるもんだって。今はもうたぶん俺が寝ない人間だったら、何十時間ってしゃべれるよ。ずっと、ずっとしゃべれるの」と豪語した。

「だから特番とかあって、4時間スペシャルとか言っても、別に台本なくても俺は一人でもしゃべれるから」「どんなV（TR）の仕上がりになってても、全部面白くしますから大丈夫ですよ」と言い切った。

火曜アシスタントのお笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが「かっこいい〜」と関心すると、「本当にそうなのよ、面白くなる。材料だから」と続けた。