¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¡¦ÎÓ²ê°¡Î¤¡õ¾¾ÅÄ¼Âºù¤¬À®¿Íµ§´ê¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¤ÎÎÓ²ê°¡Î¤¡Ê20¡Ë¡õ¾¾ÅÄ¼Âºù¡Ê20¡Ë¤¬¡¢Åìµþ»ÍÃ«ÁíÄÃ¼é ¿Ü²ì¿À¼Ò¤Ë¤ÆÀ®¿Íµ§´ê¡õÀ²¤ìÃå»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿§Ì£¤ÎÀ²¤ìÃå¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¼Âºù¡õÎÓ²ê°¡Î¤
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Ü²ì¿À¼Ò¡×¤Ë¤ÆÀ®¿Íµ§´ê¡£2023Ç¯11·î6ÆüÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤³¤È²¬ÇîÇ·»á¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡À®¿Íµ§´ê¤Î¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿2¿Í¡£ÎÓ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦µ·¼°¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤ê¼«Ê¬¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀè¤Û¤É¤â¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é20ºÐ¤«¤éÀè¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À®¿Íµ§´ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£20ºÐ¤ÏÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÎÓ²ê°¡Î¤¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤á¤¢¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÀÐÀî¸©½Ð¿È
¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¡Ønicola¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÀèÀ¸¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ØÇ®°¦¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥ï¥¿¥·¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é£²¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç½Ð±éÃæ¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄ¼Âºù¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤ß¤ª¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ê¡²¬¸©½Ð¿È
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Ê¡²¬¹»¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î2023Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¾åµþ¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥È¥ì¥¤¥óTV¤äTBS¡Ø½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ÖÂëBAKA·³ÃÄ¡×2ÂåÌÜÂëBAKA¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØLIBERTY DANCE¡Ù¤È±Ç²è¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
