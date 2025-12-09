【RIZIN】YA-MANゾッコンのキャバ嬢、人気店に“電撃移籍”「新人キャバ嬢が好きな方、この機会に是非お待ちしてます」
RIZINファイターのYA-MANが好意を寄せるキャバ嬢のにじほが、六本木の人気キャバクラ「JUNGLE TOKYO（ジャングル東京）」に移籍したことを、自身のインスタグラムで発表した。にじほは以前に勤務していたファブリック六本木を11月末に退店したことを報告していた。
【写真】「無加工顔面エース」人気店に“電撃移籍”した人気キャバ嬢・にじほ
YA-MANがゾッコンで指名を続けているにじほは、昨年7月の『超RIZIN.3』のYA-MANの煽りVTRに出演。リングサイドのチケットをYA-MANから受け取り「行けたら行く」とそっけなく答えたが、実際に会場に姿を見せてカメラで抜かれると、会場には大きなどよめきが起きた。その後もYA-MANが出場するたびに会場に応援に駆けつけ、2人でウェブCMにも出演している。
そんなにじほが、12月1日にインスタのストーリーズで「11月をもって3年間お世話になったファブリックを退店しました。3年前、右も左も分からない中で 初めて働いたキャバクラがファブリックで 本当に良かったと心から思います」と報告した。
この知らせにYA-MANは自身のXで「SNSで知りました。どこに行ってしまうの？」と投稿。太客のYA-MANですら知らなかったにじほの次なるステップは、同じ六本木の人気キャバクラだった。
にじほはストーリーズで動画をアップし、その映像では「誰も予想しなかった“電撃移籍”」「この美女、破壊力ありすぎ」「無加工顔面エースがジャングルで魅せる」「第二章、開幕」「時を超えて輝く六本木の国宝」と、にじほ移籍のインパクトを紹介。また、投稿でも「六本木ジャングルにいます あと1ヶ月くらいはまだ入ったばっかりで....が出来るので新人キャバ嬢が好きな方、この機会に是非お待ちしてます」と呼びかけている。
