さすがのクオリティだ。元HKT48及びAKB48の中西智代梨が12月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。得意のモノマネをした後、その元祖は自分だと主張した。

【映像】こっちが元祖！“ドッスン”顔ものまね

安田大サーカス・クロちゃんがMCを務める当番組は、クルーちゃんと呼ばれる新人タレントやアイドルたちが、ボートレース予想やバラエティ力で勝負し、それを先輩アイドルが見守るといった内容。冒頭、クロちゃんが「去年は特待生クルーちゃんとして来てもらったけど、今回は先輩のアイドルとして、昇格ですか？」と立場の違いについて触れると、久しぶりに登場した中西は「そうです。ありがとうございます」と頭を下げた。

これを受け、クロちゃんが「早速、いつものドッスンやってもらっていいですか？」と雑な要求。中西は「いつもドッスンやってないんですよ」と否定しつつも「顔で？」と確認すると、カメラに向けて全力で人気ゲーム・マリオシリーズのドッスンをモノマネした。

このモノマネに共演者たちが「すごい」「さすが」と感心する中、クロちゃんが「ちょっとはっきり言いたいね、俺はね」とひと言。そのまま「ちょり（中西）が一番先だったけど、今、キンタロー。の物になっている」と指摘すると、中西も笑いながら「取られちゃってるけど、あれ、元は私ですから」と述べた。

続けて、「誰も知らないですけど、（元は）私なんですよね」と強調。「元祖なんですけどね、おかしいな」と首を傾げてスタジオの笑いを誘うと、ファンからも「わお」「うますぎ！」「すごー！」「すげぇｗ」「ドッスンすぎる」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

