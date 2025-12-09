お笑いトリオ、ハナコが9日、都内で「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」にゲスト登壇した。

配車サービス「Uber」とデリバリーサービス「Uber Eats」に楽天ポイントオンラインが導入され、いずれかのアプリで楽天IDを連携すると、税抜き200円の支払いにつき1ポイントの楽天ポイントがためられるようになる。また楽天ペイで支払えば、支払い金額に対して最大1・5％の楽天ポイントが還元される。

岡部大（36）は「Uber Eatsは使わない週がないんじゃないかというくらいお世話になってて。結婚してからも、共働きなんで。『疲れたね、今日は。ウーバーしちゃおうか』と。自分時間、家族時間をつくるのに活用してますね」と話した。

秋山寛貴（34）もUber Eats愛用者で「週3回以上、1日に2回使ったりもざらにある」という。25年の振り返りでは、トリオとして今年を表す漢字を「学」と回答。「今年はお笑い以外の、他業種のこともよくやらせてもらった。俳優業とか、特に岡部がやってたイメージなんですけど。大みそかには『新しいカギ』という番組で、生放送で高校生とダンスするためにダンスを学んでたり。学ばせていただく機会が多かった1年でして。学ぶというのは本当に得だなと思いました」と総括した。