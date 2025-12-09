12月5日、東京・赤坂の夜を輝かせる、クリスマスツリーの点灯式がおこなわれた。この日、ツリーに負けない存在感を見せていたのは、TBSの女性アナウンサーたちだ。

「TBS赤坂ACTシアターでロングラン公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』とのコラボで、2024年に続き、魔法の世界にインスパイアされたツリーが点灯されました。舞台に出演しているハリー・ポッター役の平岡祐太さん、ハーマイオニー・グレンジャー役の松井玲奈さん、ロン・ウィーズリー役の『ライス』関町知弘さんが舞台衣装のまま登場しました。作品のファンも100名以上、駆けつけて、肌寒いなか、点灯式を見守っていました」（芸能記者）

点灯式に訪れたファンはこう語る。

「とくに印象に残っているのは、日比麻音子（まおこ）アナと篠原梨菜アナです。2人とも『ハリー・ポッター』の世界の学生のコスプレをしていて、日比アナが『Nスタ』の中継を担当し、その後のトークショーは篠原アナが担当する、いいコンビプレーを見せていました。日比アナは中継後にツリーと一緒、番組のSNS用の写真を撮っていました。“学生服”がよく似合っていました」

TBSの女子アナでは「好きな女性アナランキング」常連の田村真子アナや江藤愛アナが活躍めざましいが、日比アナや篠原アナも負けてはいない。2人の実力をテレビ局関係者が語る。

「日比アナは、TBSのなかでも屈指の“対応力”を誇る存在です。『Nスタ』では金曜日のメインキャスターを務め、『キングオブコント』では毎年、安定感のある司会進行を担当しています。さらに、駅伝の中継でも落ち着いた実況が高く評価されていて、ニュースからバラエティ、スポーツまでオールジャンルをまかせられる、貴重な人材といえます。

そして何より有名なのが、お酒好きという一面。酒場ロケ番組『おんな酒場放浪記』（BS-TBS）の“おんな酒人”として出演しており、プライベートでも同期の山本恵里伽アナや、元TBSアナウンサーの宇垣美里さんと飲みに出かけているそうです。軽やかなフットワークと人なつこさは、局内でも評判です。

一方の篠原アナは、いまのTBSで“もっとも伸びしろを感じる20代”と言っていいでしょう。東京大学出身という経歴に加え、趣味はサウナ・旅・読書・世界遺産など好奇心旺盛で、『THE TIME,』では体当たりで『早朝グルメ』ロケに臨む姿が視聴者の支持を集めています。とくに水曜日は“朝ラーメン”が紹介されるのですが、豪快に麺をすする姿が親しみやすさを呼んでいるようです。中継が終わった後に、注文した商品を完食しているそうです。今後は、日本テレビの水卜（みうら）麻美アナのように、情報番組を支える“朝の顔”になっていく可能性が高いでしょう」

クリスマスツリーを背に、TBSの“二枚看板”はますます存在感を強めている。