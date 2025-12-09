「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」にパーソルキャリアが協賛―副業人材活用の成果を示す「HiPro特別賞」も授与
パーソルキャリアは、副業・フリーランス人材の総合活用支援サービス「HiPro」を通じ、グローバルビジネス誌「Forbes JAPAN」が開催する「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」に協賛したと発表した。
同アワードは、地域に根ざし独自の価値を創出する、規模や知名度は“スモール”だが、価値は“ジャイアンツ”なリーダー・イノベーターを取り上げるプロジェクト。パーソルキャリアはその理念が「HiPro」の目指す方向性と一致したことを協賛の理由としている。
photographs by Shinya Kako
アワード当日には、「HiPro」を代表してエグゼクティブマネジャー 大野 翔吾氏が登壇し、同社独自の「HiPro特別賞」を福井県の和洋菓子製造販売業・志保重に授与した。
photographs by Shinya Kako
志保重は、「HiPro」を通じて副業人材を活用し、ブランド戦略の再構築、店舗のリニューアル、パッケージ・ロゴの刷新などに取り組んだ。その結果、売上は前年を大きく上回る120％超を記録し、副業人材の活用が事業成長に寄与した好例として評価された。
同アワードは、地域に根ざし独自の価値を創出する、規模や知名度は“スモール”だが、価値は“ジャイアンツ”なリーダー・イノベーターを取り上げるプロジェクト。パーソルキャリアはその理念が「HiPro」の目指す方向性と一致したことを協賛の理由としている。
アワード当日には、「HiPro」を代表してエグゼクティブマネジャー 大野 翔吾氏が登壇し、同社独自の「HiPro特別賞」を福井県の和洋菓子製造販売業・志保重に授与した。
photographs by Shinya Kako
志保重は、「HiPro」を通じて副業人材を活用し、ブランド戦略の再構築、店舗のリニューアル、パッケージ・ロゴの刷新などに取り組んだ。その結果、売上は前年を大きく上回る120％超を記録し、副業人材の活用が事業成長に寄与した好例として評価された。