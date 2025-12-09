９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、岐阜県本巣市の鍔本規之市議（７７）が今年９月の市議選の告示直前、選挙事務所の近くに住む複数の有権者に２０００円ほどの菓子折りを知人を通じて配布。政治家の寄付禁止を定めた公職選挙法違反の疑いも視野に警察が任意で事情を聴いている一件を報じた。

同番組では、同市議の「当たり前のことをした。選挙で騒がしくなるため、ご迷惑をおかけしますという趣旨で渡した。選挙違反しなければいけないほど人気がないわけではない」というインタビューも紹介。

コメンテーターとして出演した菊地幸夫弁護士は「基本は寄付してはダメです。例外はあります。例えば３親等以内の親族とか親戚の間柄とか、ご本人が直々に出席する結婚式などで儀礼の範囲内で置いてくるとか例外はあるんですけど、基本は寄付はダメです」と説明していた。

「ごあいさつに行く時に『本当は何か持ってくるべきなんだろうけど、私は政治家なんで寄付が禁止されてるんで、どうかお許し下さい』というようなことを付け加えればいいんで…」と具体的に続けていた。