¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¡Ä¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢BARBEE BOYS¡¦KONTA¤Ø¥¨¡¼¥ë¡¡²Î»ì°úÍÑ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿BARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ÎKONTA¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBARBEE BOYS¤¬¡ÖBARBEE BOYS 4 PEACE¡×¤Ø¡¡Êó¹ðÁ´Ê¸¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡RG¤Ï¡¢KONTA¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä³Ú¶Ê²Î¾§¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£KONTA¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢RG¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤á¤é¤¦¤À¤±¤Ç¥¦¥À¥¦¥À¡Ù¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡ØÉé¤±¤ë¤â¤ó¤«¡ªÉé¤±¤ë¤â¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎKONTA¤µ¤ó¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡KONTA¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ØÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªŽ¥Ž¥Ž¥¤È¤Ï¤¤¤¨»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¸ª¤«¤é¾å¤·¤«»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤³¤½¿á¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤«Ï£À®¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢BARBEE BOYS¤Ï¡ÖBARBEE BOYS 4 PEACE¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¾®¾Â½ÓÌÀ¡ÊDr¡Ë¤ÏÀè¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà¡£KONTA¡ÊVo.& SAX¡Ë¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ØBARBEE BOYS 4 PEACE¡Ù¤Ï¡¢KONTA¡¢°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¡¢BARBEE BOYS¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤À¡£¤É¤¦¤«¡¢Â³Êó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BARBEE BOYS¤Ï¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¡ÖÍ¦¤ßÂ¥µ¥ß¡¼¡×¡Ö»°Æü·î¤ÎÍ«Ýµ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢£KONTA¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¦´Ø·¸³Æ°Ì
²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªŽ¥Ž¥Ž¥¤È¤Ï¤¤¤¨»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡£
¸ª¤«¤é¾å¤·¤«»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖBARBEE BOYS 4PEACE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤³¤½¿á¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤«Ï£À®¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
KONTA
