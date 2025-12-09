俳優・タレントの中村静香さんが自身のインスタグラムを更新。主演映画『じっちゃ！』の京都と大阪での舞台挨拶が無事に終了したことを報告しました。



【写真を見る】【 中村静香 】 京都・大阪舞台挨拶で「話しきれなかった丸秘エピソード大放出」「地元だからか、喋りすぎました」地元トークでファンに感謝





中村さんは「京都・大阪での舞台挨拶ありがとうございました！」とファンへ感謝を伝え、特に大阪は「話しきれなかった丸秘エピソード大放出 地元だからか、喋りすぎました笑」と、関西での舞台挨拶が盛り上がった様子を明かしました。







投稿されたオフショットには、白いレースのロングワンピースや、透け感のある薄いグレーのドレスなど、エレガントな衣装に身を包んだ中村さんの姿が収められています。





動画では、満席となった会場への感謝の気持ちを伝える様子も見られ、「今までで一番盛り上がって和やかな舞台挨拶でした」と笑顔で語っています。







中村さんは、本作のチームについて「人として尊敬できるこのチームで作品をつくれたこと」、そして来場した観客に対し「温かいお客様に恵まれて本当に感謝です」と、改めて作品とファンへの熱い思いを綴りました。







中村さんは最後に、「映画 #じっちゃ よろしくお願いいたします」とコメントし、投稿を締めくくっています。







この投稿に、「いつ拝見しても素敵です」「地元京都と大阪での映画公開は本当にうれしいですね！」「レースの服めっちゃ可愛いですね 似合ってます」「ワンピが素敵だな〜」「京都〜大阪と衣装を変えてくれてありがとう。美しかったです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】