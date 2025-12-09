MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第11話「流れるな涙、と少女は言った」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

約7年の眠りからアキラとユウグレが目覚め、2人のことを見守っていたアモルは安堵の涙を流す。3人の時間は再び動き出す。しかし再会を喜ぶアモルは、自分だけが大人になり、眠っている間にアキラとユウグレの関係性が変化したことに戸惑いを隠せない。2人のようになりたいと願う彼女の心に、ある人物が静かに囁きかける。やがてアキラたちが自身の過去と向き合う中、アモルもまた1つの決断を下す。

公開された場面写真では、大人になったアモルをはじめ、アキラとユウグレの2ショットなどが切り取られている。

なお、脚本を小川ひとみ、画コンテを吉田泰三 、演出を山下知晃、総作画監督を長田好弘がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）