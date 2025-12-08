【没後50年】アガサ・クリスティー傑作12選、2026年1月11日（日）スタート

20世紀を代表する作家の一人で、多くの名作を生み出した“ミステリーの女王”アガサ・クリスティー。その没後50年に合わせて、彼女の作家人生を辿る12本の映像化作品が、2026年1月11日（日）よりミステリーチャンネルにてまとめて放送となる。

『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』も放送

クリスティーは30歳だった1920年に処女作「スタイルズ荘の怪事件」が出版されると、1976年に85年の生涯を終えるまでに、60冊以上の長編小説と14冊の短編集を発表。毒物をはじめとした犯罪に関する精確な知識と大胆なプロット、魅力的なキャラクター描写によって多くの作品が世界的なベストセラーとなり、ミステリーの範疇を超えて後世に多大な影響を与えた。彼女の作品を映像化・舞台化する動きは今も続いている。

2026年1月12日（月・祝）がクリスティー没後50年となるのに合わせて、命日前夜である1月11日はその人生と足跡を紹介した紀行ドキュメンタリーを、そして命日である1月12日には年代別に、それぞれの時代を彩った代表作をもとにしたドラマを一挙放送！ クリスティーがポワロとミス・マープルそれぞれの最後の物語を1940年代に執筆し、後年に出版されるよう手配しておいたのは有名な話だが、その映像化もラインナップ。2025年末に独占日本初放送となったばかりの新作『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』も含まれる。

アガサ・クリスティー没後50年 傑作12選

1月11日（日）21：30より一挙放送

『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』

『アラン・カーの冒険 アガサ・クリスティーの世界』

1月12日（月・祝）6：00より一挙放送

＜1920年代＞

『名探偵ポワロ』スタイルズ荘の怪事件（※ポワロ長編1作目）

『名探偵ポワロ』アクロイド殺人事件

＜1930年代＞

『名探偵ポワロ』オリエント急行の殺人

『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』

＜1940年代＞

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』書斎の死体

『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』

＜1950年代＞

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』パディントン発4時50分

『名探偵ポワロ』鳩のなかの猫

＜1960年代＞

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』鏡は横にひび割れて

『名探偵ポワロ』ハロウィーン・パーティー

＜1970年代＞

『名探偵ポワロ』カーテン〜ポワロ最後の事件〜（※ポワロ最後の長編）

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』スリーピング・マーダー（※マープル最後の長編）

