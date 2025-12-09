ドジャース27歳“有望株”を「無視し続けた」マイナーで今季36発…40人枠入りも「何も保証されるわけではない」

有望株ウォードの起用法はどうなるのか(C)Getty Images

ドジャースは有望株といわれてきた外野手のライアン・ウォードをマイナーからメジャー40人枠に加えた。

長年マイナーリーグでプレーしてきた27歳について、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ファンは、（マイケル）コンフォートのふがいない姿を見続けるよりも、ドジャースがウォードにチャンスを与えるのを見たかったことだろう」と、今季はマイナーで打率.290、36本塁打、122打点の好成績を挙げながら、メジャー昇格は実現しなかった。

同メディアは「彼は3年連続でスプリングトレーニングに招待選手として参加していたが、シーズン中に40人枠に追加されることは一度もなかった。2023年から25年の3Aで90本塁打、318打点を記録したが、ドジャースは彼を無視し続けた」と伝えている。

記事では「40人枠に入ったからといって、彼は何も保証されるわけではないが、マイナーリーグFAとして退団するのを防いだため、ドジャースは実際に彼に機会を与えたいと考えていることになる」と指摘している。

ただ、ドジャースは今オフのFA市場で、カイル・タッカー、トレードでスティーブン・クワンを狙っていると噂されている。それを考えると「いつ、どこでウォードにチャンスを与えることができるのだろうか？」と疑問を呈した。

この流れは、ダルトン・ラッシングに対して抱えてきた問題とまったく同じだとし、捕手としてはウィル・スミス、一塁ではフレディ・フリーマンがいることで、ラッシングは出場機会に恵まれていない。