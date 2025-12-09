注ぎやすさとデザインにこだわりを感じる！【デロンギ 】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
注ぎやすい設計でティータイムを楽しみやすく!【デロンギ】の電気ケトルがAmazonに登場!
注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギのカフェケトル。
最小200ミリリットル〜最大1リットル容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。
お好みの温度ボタンを押すだけの簡単操作。最適な温度で淹れるからよりおいしさを引き出してくれる。
設定された温度をヒーターの入り切りをしながら20分間保つため、慌てず落ち着いて茶器の準備ができる。取手側には目盛のついた水量計があり、注水量が一目で確認可能。
ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて空だきを防止。狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。注ぐ量の微調整も思いのまま。口の小さなカップや急須に直接そっと注げる。
