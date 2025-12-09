ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

注ぎやすい設計でティータイムを楽しみやすく!【デロンギ】の電気ケトルがAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-12-03 161126


注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギのカフェケトル。

最小200ミリリットル〜最大1リットル容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 161136


お好みの温度ボタンを押すだけの簡単操作。最適な温度で淹れるからよりおいしさを引き出してくれる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 161142


設定された温度をヒーターの入り切りをしながら20分間保つため、慌てず落ち着いて茶器の準備ができる。取手側には目盛のついた水量計があり、注水量が一目で確認可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-03 161148


ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて空だきを防止。狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。注ぐ量の微調整も思いのまま。口の小さなカップや急須に直接そっと注げる。