後悔のない老後を過ごすにはなにが大切か。医師の和田秀樹さんは「いま我慢すれば将来報われる、と考えてはいけない。やりたいことができる時間は限られている。私も体調不良で死を意識したときは、いま楽しめることをやりきろうと決意した」という――。（第1回）

■「我慢すれば報われる」という価値観

高齢の患者さんと接していると、ときどきこんなことをおっしゃる方々がいます。

「先生みたいに、もっと自由に生きればよかったなぁ」。

「もっと好きなことをやっておけばよかったよ……」。

そのように話される方の多くは、それまで仕事や家事、育児などに追われ、自分のやりたいことを十分にやる時間が持てなかったようです。そもそも日本では、子どものころから「我慢は美徳」という価値観が根づいています。

「今を犠牲にすれば、将来に報われる」――そんなふうに教えられて育ってきた人がとても多いのです。

子ども時代は「遊ぶのを我慢して勉強しなさい」と言われ、がんばれば、いい大学や大企業に入れて楽ができると信じてきました。社会人になれば、「今がんばって働けば、きっと出世して報われる」と言われ、長時間働くことが当然になりました。とくに終身雇用や年功序列が当たり前だった時代には、若いころに「苦労は買ってでもしろ」と言われながら、安い給料でハードに働かされてきた人も多いはずです。

ところが、現実にはそうした制度も次第に崩れていき、かつて上の世代から言われてきた将来の報いはあまり実現しなくなってきています。

それでもなお、「我慢は美徳」「今を耐えれば、あとでいいことがある」という考え方は日本人のなかに根強く残っているように思います。

■「本当にやりたかったこと」がわからなくなる

もちろん、若いころの努力や学びが人生に大きな影響を与えることはあるでしょう。

とくに幼いころに何かに一生懸命取り組んで成功した経験があると、「自分はできる」という自信や実際の成果につながり、前向きに人生を歩む力にもなります。ですから、「今がんばって、将来を良くしよう」という姿勢そのものを否定するつもりはありません。

また、社会のなかで生きていくためにはルールやマナーを守ることも必要ですし、一定の我慢が必要な場面もあります。

けれども、常に我慢ばかりを強いられ、過度なストレスを感じながら生きるのは、脳にとっても健康にとっても、けっしていいことではありません。我慢が続けば、脳の老化を早めるだけでなく、免疫機能が落ちて病気にもなりやすくなります。健康のために我慢していたはずのことが、かえって健康を損なう結果にもなりかねないのです。

「嫌なことも我慢してやる」「周りの人に合わせるために、自分の気持ちを抑える」――そうやって自分の本音を押し殺し続けていると、いつのまにか「自分が本当にやりたかったこと」がわからなくなってしまうこともあります。

また、「今を我慢すれば、あとで報われる」という考え方は、人生の後半には通用しなくなってきます。健康や寿命の問題で「あとでいいことがある」の「あと」が必ず訪れるとは限らないからです。

「今は忙しいからできないけど、時間ができたら趣味を楽しもう」

「老後は夫婦でゆっくり海外旅行をしよう」

「いつか読みたい本や漫画がたくさんある」

そんなふうに楽しみを先送りにしている人も少なくありませんが、現実にはうまくいかないことが多いものです。

■「余命1年かもしれない」と死を覚悟

行きたい場所があっても、歳をとれば、体力も気力も落ちてきます。目が悪くなったら本を読むのも億劫(おっくう)になるし、そもそも一緒に楽しもうとしていた相手もいつまでも元気とは限りません。

シビアな話ですが、歳をとるというのは、毎日「死に近づいていく」ということです。今日がいちばん若いのですから、「歳をとったらやろう」は現実的ではありません。それに、「やりたいこと」がある日突然、できなくなることだってあるのです。

私自身、そういうことがありました。

2018年のお正月、1カ月間で体重が5キロも減ったことがあったのです。それだけではなく、喉の渇きもひどく、しょっちゅう水をがぶ飲みしないといられないような状態になりました。

心配してくれた知人の医師に採血をしてもらったところ、血糖値は660mg／dL。これは緊急対応が必要なほどの重度の高血糖状態であり、インスリンの分泌が著しく低下し、膵臓の機能も大きく損なわれている状態です。体重の激減と合わせて、あまりの急変ぶりに「これは膵臓がんの可能性が高い」と言われました。

私も医師として膵臓がんの患者さんをたくさん診てきましたが、たしかにこれは膵臓の働きが著しく落ちている、つまり膵臓がほとんど機能していない状態ですから、もし膵臓がんならかなり進行している、つまり「末期」と言っていい状態です。

「もしこれががんだったら、余命は1年か」――このときばかりは、私もさすがに死を強く意識しました。

■苦しむ延命よりも大切なこと

それでも私は、手術や抗がん剤による治療は受けないことに決めました。

というのも、たとえ治療を受けたとしても、寿命が半年ほど延びる程度であるということがわかっていたからです。しかもそのわずかな延命のために、治療によって体力が著しく落ち、苦痛や不快感に悩まされながら過ごすことになるのです。

そもそも、がんという病気そのものが必ずしも苦しいものかというと、そうとは言えません。実際には、多くの場合、患者さんが苦しむのはがんそのものよりも、むしろ手術や抗がん剤、放射線治療による副作用といえるものなのです。

とくに高齢になると、どうしても体力や免疫力が落ちています。そんな状態で過酷な治療を受ければ、かえって症状が悪化してしまうことも珍しくありません。

ですから私は、無理に治療を受けて体をボロボロにするよりも、「残された時間を、どうすれば後悔なく過ごせるか」を考えることにしたのです。あと1年生きられるのか、2年生きられるのかはわかりませんでした。

しかし、いずれにしても後悔のないように、やりたいことを全部やり尽くしてから人生を終えたいと思ったのです。

私は、医師や執筆活動のほかに、映画づくりにも関わっています。もしお金を貸してくださる方がいるなら、お返しができないのをわかっていながら、あるだけのお金を使って、本当に満足できる映画をつくろう――まず、そう考えました。

■膵臓がんは見つからなかったが…

また、これまで大切に集めてきた、まあまあ高価なワインも200本くらいあります。膵臓が悪くなれば、本来アルコールは控えるべきですし、急性膵炎を引き起こすリスクもあるのですが、それでも私は「死ぬまでにぜんぶ飲んでしまおう」と心に決めたのです。

もし本当に膵臓がんだった場合、最後の3カ月ほどは何も食べられなくなるかもしれませんし、歩くのもしんどくなって誰かと会うことも難しくなるかもしれません。

でも、それまでは体が動く可能性がある――そう考えた私は、その期間を無駄にせず、好きなことをやりたい放題やって生きようと決めました。

その後、いくつかの検査を受けたところ、膵臓がんは見つからず、最重症レベルの糖尿病だとわかりましたが、この経験は改めて私に「やりたいことは先延ばしせず、今のうちにやっておくべきだ」ということを強く教えてくれました。

■「生きている今」を楽しんだほうがいい

人生は、いつ何が起こるか本当にわからないのです。

だからこそ、体が自由に動くあいだにやれることは全部やっておく。遊びたいと思ったら、迷わず遊ぶ。会いたい人がいれば今のうちに会っておく。行きたい場所があるなら、行けるときに行っておく。

和田秀樹『医師しか知らない 死の直前の後悔』（小学館新書）

たとえば誰かに「美味い寿司を食べに行きませんか？」と誘われたときに、その誘いを断ったら、もう二度とその人と一緒に食事することもできなくなる――そんなことだってあり得るのです。そんなふうに考えると、「いつか」や「そのうち」なんて言っていられなくなります。

「いつ死ぬかわからない」という思いがあるからこそ、「生きている今」を楽しむことが何よりも大切だと思ったのです。

経済アナリストとして活躍されていた森永卓郎さんは、2023年末にがんが見つかり、原発不明がん（最初に発生した部位が特定できないがん）であることが判明しましたが、亡くなる前日である2025年1月27日までラジオ番組の生放送に出演し、最後まで精力的に活動を続けられていました。

森永さんは検査で末期がんと宣告されてからも「生きている時間を充実させよう」という姿勢を貫かれたのです。好きなものを食べ、やりたいことをやることで、免疫機能を高めようと努力されていました。その生き方には私も深い感銘を受けましたし、強く共感しています。

■「いつかやりたい」ではなく「いまやる」

もちろん、がんでなくても、新型コロナのような感染症によって外出や旅行が急にできなくなることもあります。いつでも会えると思っていた人に会えなくなったり、気軽に行けるはずだった場所が突然遠くなったりすることもあるし、あとになってから、あれが最後だったと気づくこともあります。

「いつかやりたい」と思っていたことが、ある日突然、もう二度とできなくなってしまう。そういうこともけっして珍しくはありません。

だからこそ、声を大にして言いたいのです。今やりたいことをやらずに、いつやるのか。

若いころのように将来のために我慢するのではなく、今このときを楽しむこと――それこそが後悔の少ない人生につながると思うのです。

