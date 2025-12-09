【「SILENT HILL f」アップデート】 12月9日 実施

コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用サイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」のアップデート（パッチ1.11）を12月9日に実施した。

本アップデートでは、新しいアクション難易度や周回をサポートする仕様の調整、および不具合の修正が実施された。

仕様の調整では2周目以降の特定のパートから赤いカプセルの削除、アクション難易度「簡単」にて、クリア実績「見逃すと思ったか？」を解除できない不具合の修正が施された。

ゲームトップ画面、右下のバージョンがv1.2.382755になっていることでアップデートの確認ができる。

『SILENT HILL f』

【お知らせ】アップデートの実施について



