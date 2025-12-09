Ž¢ÄêÇ¯¸å¤Ë·î5Ëü±ßŽ£²Ô¤°¼êÃÊ¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¡ÄÌµÇ¯¶âŽ¥Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à²¼µéÉð»Î¤¬¼ê³Ý¤±¤¿"Æâ¿¦"¤ÎÀ¨¤¤¥Ð¥ê¥¨
¢£¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î»þÂå¡×¤Î½ªßá
40¡Á50Ç¯Á°¤Î¾¼ÏÂ¤Î½ª¤ï¤êº¢¡¢Ï·¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¾®¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¼Ò²ñ¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢µëÎÁ¤âÁý¤¨¡¢ÃùÃß¤â¤Ç¤¡¢²È¤ä¼Ö¤âÇã¤¨¡¢Âà¿¦¶â¤â½Ð¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÇ¯¶â¤âÌã¤¨¤¿¡£
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÉ®¼Ô¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤´¤¯¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡¢Îð¤ò¤È¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¶¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ëÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥¼¥í¶âÍø¡¢ÄãÇ¯¶â¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤¤»þÂå¡×¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈæÓÈÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃÏ¹ö¡Ä¡Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¥í¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö°¤¤¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡Ä¡Ä¡×
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¸å¤Î1993Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¡¢¸·¤·¤¤½¢¿¦´Ä¶¤«¤éÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¿¦¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¥í¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀ¤Âå¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥¹¥¸¥§¥ÍÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤¬Êâ¤ó¤À¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë¤Ë»ê¤ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ò¤ë¡£
ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Î§ÎáÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¸øÃÏ¸øÌ±À©¤òëð¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÉÌ±¤ËÅù¤·¤¯¸ýÊ¬ÅÄ¤òÂß¤·Í¿¤¨¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸³è¤ò±Ä¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÍýÁÛ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÊø²õ¤·¤¿¡£À¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¡¢¸ýÊ¬ÅÄ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸ýÊ¬ÅÄ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡ÖÎÉÌ±¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÀäË¾¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Â¤ê¤Ê¤¤¸ýÊ¬ÅÄ¤òÊä¤ª¤¦¤È³«Âó¤ò¾©Îå¤·¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤Î½êÍ¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸øÃÏ¸øÌ±À©¤ÏÀÈ¤¯¤âÊø¤ì¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÁñ±àÀ©¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áñ±à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ®Â²¤äÂç»û±¡¤Ð¤«¤ê¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñ²È¤¬¼åÂÎ²½¤·µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢Ë½ÎÏÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÉð»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢»°¤Ä¤ÎËëÉÜ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¼«¤é¤¬Êú¤¨¤¿»ö¾ð¤ÇÌÇ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
³ùÁÒËëÉÜ¤Ï¡Ö¸æ²¸¤ÈÊô¸ø¡×¤òëð¤¤¡¢ËëÉÜ¤Ë¶¨ÎÏ¡ÊÊô¸ø¡Ë¤·¤¿¸æ²È¿Í¤Ë¤ÏÎÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ê¸æ²¸¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¤Î¿¯Î¬¤òÂÇ¤ÁÊ§¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢²¸¾Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÌÇ¤ó¤À¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¹Ä¼¼¤òÍ»ÏÂ¤ËÆ³¤¯È´·²¤ÎÄ´ÄäÎÏ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¼¼Ä®ËëÉÜ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¤é¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤µ¤¨Ä´Ää¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ò¾·¤¤¤¿¡£
Àï¹ñ¤Îº®Íð¤ò¼ý¤á¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¡¢¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¤Î¼Ô¤¬¾å¤Î¼Ô¤òÅÝ¤·¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤ë²¼Ñî¾å¤òÁË»ß¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñ¤¬ÊÄºÉ¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÌÇ¤Ó¤ÎÆ»¤òÃ©¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤ÎÀ¤¤â¡¢¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¤¤¤¤»þÂå¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»þÂå¤Î¸åÈ¾¤Ï¤¤¤Ä¤â¥í¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¹¾¸Í¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤ó¤À¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¹¾¸Í»þÂå¡¢»þÂå¤Î³ä¤ò¿©¤Ã¤¿¤Î¤¬Éð»Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ÎÇÀ¹©¾¦¤Î¾å¤Ë°Ì¤¹¤ëÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢·¯¼ç¤«¤éÏ½¤ò»ò¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð500ÀÐ¤Î²ÈÏ½¤È¤Ï¡¢500ÀÐÊ¬¤ÎÊÆ¤¬¼ý³Ï¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤ÏÇÀ²È¤ÎÀ¸·×¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤«¤éÈ¾Ê¬¤òÀÇ¤È¤·¤Æ¼è¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼Â¼ý¤Ï250ÀÐ¡£ÊÆÉ¶500É¶¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊÆ¤ò¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ò¤Ï¤¸¤á½ô¡¹¤Î·ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢1ËüÀÐ°Ê¾å¤ÎÅÚÃÏ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉð»Î¤òÂçÌ¾¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÂÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÌ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢200ÀÐ¤ÎÅÚÃÏ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉð»Î¤â¡¢Â¿¾¯¤ÎÎã³°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÌÜ²¼¤Î¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅÂÍÍ¡×¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹¾¸Í½é´ü¤Ë500ÀÐ¤Î²ÈÏ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËË¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£À¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð·ÐºÑ¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¤¬È¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¿Í¤Ó¤È¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¼Ò²ñ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢Éð»Î¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Êª²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÏ½¤ÏÌÇÂ¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂ45¡Ê1970¡ËÇ¯¤ÎÂçÂ´½éÇ¤µë3Ëü9900±ß¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸Íý¶þ¤À¡£
¢£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿Ç¯¶âÅª¤ÊÀ©ÅÙ¡Ö¼ÎÉÞ»ý¡×
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÇ¯¶â¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö¼ÎÉÞ»ý¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
±£µï¤·¤¿Ï·¿Í¤ä¡¢¿Æ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Éð²È¤Î»Ò¶¡¡¢¸æÅÂÊô¸ø¤·¤Æº§´ü¤òÆ¨¤·¤¿½÷À¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÏ½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¼Î¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÍ¿¤¨¤ëÉÞ»ýÊÆ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¹ó¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£
¤³¤ì¤Ï²ÈÏ½¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢Ï·¿Í¤ä½÷À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ®¿Í¤·¡¢°ì¿ÍÁ°¤ÎÉð»Î¤È¤·¤Æ¼ç·¯¤Ë»Å¤¨¤ë¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼ÎÉÞ»ý¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÀÐ¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ±°Ì¤Î¤â¤Î¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£°ì¿ÍÉÞ»ý¤È¤«¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¸Þ¿ÍÉÞ»ý¤¯¤é¤¤¤¬´Ø¤Î»³¤À¡£»þÂå·à¤Ç¤è¤¯Éð»Î¤¬¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥Ô¥ó¤¬¥¡¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏÊðµë¤¬»°Î¾°ì¿ÍÉÞ»ý¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ²¼µé¤ÎÉð»Î¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÞ»ý¤ÏÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Êª¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡£°ì¿ÍÉÞ»ý¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÎÌ¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¸Í½é´ü¤Ï¤Þ¤À°ìÆüÆó¿©¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ï°ì²ó¤Ë2¹çÈ¾¤ÎÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÎÃË¤¬1Æü¤Ë¿©¤Ù¤ëÊÆ¡×¤È¤·¤Æ5¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·î¤Ë¤¹¤ë¤È°ìÅÍ¸Þ¾£¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤Ï°ìÀÐÈ¬ÅÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·Êª²Á¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Î¹â¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ÎÉÞ»ý¤òÌã¤¨¤ë¼Ô¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Æâ¿¦¤Ç²Ö³«¤¤¤¿Éð»ÎËÜÍè¤Î¥¹¥¥ë
Â¿¤¯¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤Î²ÈÏ½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Êª²Á¹â¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÉð²È¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤·¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆâ¿¦¤ò¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ½éÇ¯¤Ë¹¾¸Í¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ÎÏ·¿Í¤¿¤Á¤«¤é»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡ØÁýÊä¡¡ËëËöÉ´ÏÃ¡Ù¡Ê¼ÄÅÄ¹ÛÂ¤¡¢´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÆâ¿¦¤ÎÍÍÍ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ú¸µÃæº¬ÄêÇ·½õÍÍ¡½¡½¤³¤Î¤ª²°Éß¤Ï¸æ²ÈÍè¤¬²Èº¬Å£¤òÙÏ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²Èº¬²°¤ÇÃÎ¤é¤ó¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¥ç¥Ã¥È³Æ¤ª²°Éß¤ÎÆâ¿¦¤ò¿½¤»¤Ð¡¢É§º¬¡Ê°æ°ËÍÍ¡Ë¤Î¾ö»å¡¢ÈÄÁÒ¹âÈ¬¡Ê¹âÄÍÈ¬Â¢¡Ë¤ÎÄà»å¡¢ÊÆÄÅ¤ÎäÛºÙ¹©¡¢ºç¸¶¤ÎÄóÅô¡¢µÌ¤ÎÏ¹¿¤¤Î¿ÄÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡½¡½¤Ê¤É¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¶âµû¡¢Ä«´é¡¢¿¢ÌÚ¤ËÍÌ»Þ¡¢¼ªÁß¤¡¢»±Å½¤ê¡¢É÷¼Ö¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Éð²È¤ÎÌ¾ÊªÆâ¿¦¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
Éð²È¤ÎÆâ¿¦¤ËÃÝÀ½ÉÊ¤â¤·¤¯¤ÏÃÝ´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÙ¹©¤¬¼ê·Ú¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¡¢Éð²È²°Éß¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤ÆÃÝ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÃæÀ¤¤ÎÉð²È²°Éß¤Ï¡¢Å¨½±¤ËÈ÷¤¨¤Æ¹âÂæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÚ¤òÀ¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¤¬¤é¤â·¡¤äÅÚÎÝ¤òÀß¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹âÄãº¹¤¬À¸¤ì¤¿ÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÃÝ¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼ê·Ú¤ÊÂÐ½è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÝ¤Ï¡¢³Ê»Ò¤ËÁÈ¤á¤ÐÌðÍè¤äÇÏËÉºô¤Ë¤Ê¤ë¡£Èµ¾õ¤ËÁÈ¤ó¤Ç²¿Ëç¤«½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢Å´Ë¤¶Ì¤µ¤¨½ü¤±¤é¤ì¤ë¡£¼Ð¤ËÀÚ¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÝÁä¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìð¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌðÃÝ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÄÃÝ¤Î°ì¼ï¤òÅç¡¹¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤ª¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Î¤Ä¤ÉÅç¤Ë´ó¤Ã¤ÆÊäµë¤·¡¢Ìð±©¤â¤Ä¤±¤º¤Ë´Ê°×Åª¤ÊÌð¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤Â±¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿Á¥Àï¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¡£¤¿¤È¤¨Å´À½¤Îï·(¤ä¤¸¤ê)¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼Ð¤ËÀÚ¤Ã¤¿¼ÄÃÝ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃÝ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê·³»öÊª»ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¾¡¼ê¤ËÃÝ¤äÌÚ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡ÊÅ¨Êý¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤Î¶¡µëÊª»ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¶Ø¤¸¤¿ÃÝÌÚÈ²ºÎ¶Ø»ßÎá¤¬¡¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤ËÉð»Î¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤³¤È¤Ë²¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤ÆÃÝ¤ò°·¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²°º¬Å£¤âÀï¾ì¤ÇÆÍ´Ó¹©»ö¤Ë»È¤¦ï±¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¸¤ë¤·¡¢»å¤äÅô¤ê¤Ê¤É¤âÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï·³»öÊª»ñ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀï¤Ê¤É¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À¸³è¶ì¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬ÀèÁÄÊÖ¤ê¤òÂ¥¤·¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤¬á´¤Ã¤¿¡½¡½¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÄãÇ¯¶â¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤â¡¢¼«¤é¤Î¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æâ¿¦¤ËÎå¤ó¤ÀÉð»Î¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌðÍè¤òÁÈ¤à¤«ºÙ¹©Êª¤òºî¤ë¤«¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸æÊô¸ø¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢°Æ³°ÌÌÌÜÌöÇ¡¤¿¤ëââ»ý¤Ç¡¢ºÙ¹©¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
