ブルゾンちえみ元相方、5年ぶり新宣材写真が「若返ってる」と話題 変貌ぶりに本人も驚き「えと、、これ誰？」
【モデルプレス＝2025/12/09】元お笑いコンビ・ブリリアンで、アメリカンフットボール選手として活動していたコージが、12月9日までに自身のInstagramを更新。現在と過去の宣材写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元“with B”イケメン「若返ってる」衝撃の新宣材写真
コージは「5年ぶりに宣材写真を変えてみようかなと」と記し、現在と過去の宣材写真3枚を投稿。1枚目はモスグリーンのジャケットに身を包み、微笑みを浮かべた新しい宣材写真、2枚目は「5年前」の写真で「あれからアメフト選手を経たりしてカラダ大きくなってます」と説明し、黒のジャケットに引き締まった表情のショットを公開した。白のワイシャツに青のネクタイを締め、真面目な表情を見せる3枚目は「9年前」と紹介し、「えと、、これ誰？」と変貌ぶりに驚きの様子をつづっていた。
この投稿に、ファンからは「どんどんカッコよくなってる」「若返ってることに驚き」「今も昔もイケメン」「素敵な歳の重ね方してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元“with B”イケメン「若返ってる」衝撃の新宣材写真
◆コージ「これ誰？」9年前の宣材写真披露
コージは「5年ぶりに宣材写真を変えてみようかなと」と記し、現在と過去の宣材写真3枚を投稿。1枚目はモスグリーンのジャケットに身を包み、微笑みを浮かべた新しい宣材写真、2枚目は「5年前」の写真で「あれからアメフト選手を経たりしてカラダ大きくなってます」と説明し、黒のジャケットに引き締まった表情のショットを公開した。白のワイシャツに青のネクタイを締め、真面目な表情を見せる3枚目は「9年前」と紹介し、「えと、、これ誰？」と変貌ぶりに驚きの様子をつづっていた。
◆コージの投稿に「若返ってることに驚き」と反響
この投稿に、ファンからは「どんどんカッコよくなってる」「若返ってることに驚き」「今も昔もイケメン」「素敵な歳の重ね方してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】