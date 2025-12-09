

NOMOジャパンに選出／井澤佑馬さん

元メジャーリーガー、野茂英雄さんが率いる中学硬式野球の日本代表「NOMOジャパン」に選ばれた岡山市の球児。今は次のステージを見据えて歩みを進めています。

巧みなバットコントロールと華麗なグラブさばきが持ち味。岡山市立富山中学校3年の井澤佑馬さん（15）。

井澤さんは元メジャーリーガーの野茂英雄さんが総監督を務める「ジュニアオールジャパン」通称、NOMOジャパンに選ばれ、2025年8月にはアメリカ遠征を経験しました。

（井澤佑馬さん）

「アメリカの選手はバッティングが力強くてすごくまだまだと思うこともあった」

所属するオール岡山ヤングは中学硬式野球5リーグの全国王者が集う「3rdエイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」に出場。1回戦、「3番・ショート」で出場した井澤さんはまず守備で存在感を示します。

（実況）

「叩きつけた。よく取った！ ファインプレーが出ました。抜けていればもちろん1点というところ」

その後マウンドに上がると、スローカーブを織り交ぜた投球で4イニングを無失点。勝利に大きく貢献しました。

チームはこの大会準優勝。井澤さんは優秀選手に選ばれました。

（井澤佑馬さん）

「各リーグの代表が集まる大会なので、みんなで気を引き締めて戦いにいった結果が準優勝までいけた」

全国の舞台で活躍する井澤さん。その原点には母・亮子さん（45）の存在があります。亮子さんはソフトボールの実業団の元選手。井澤さんは幼いころから亮子さんとキャッチボールをして育ってきました。

（井澤佑馬さん）

「結構強い球来るなと思いながら一緒にキャッチボールをしていた」

（母・亮子さん）

「ずっと体を動かしていたいという感じでそれに付き合っていて、私も楽しんでやっていた」

そして、小学1年生で少年野球チームに。6年生のときには9カ月間、親元を離れて滋賀県に転校。強豪チームで腕を磨き、阪神タイガースのジュニアチームにも選ばれました。

岡山の中学校に進んだ井澤さんは今「食トレ」に力を入れています。

（井澤佑馬さん）

「（Q.お味は？）辛さもちょうどよくて非常においしいです」

井澤さんは練習前と後、1日2回、夕食を食べています。この日の練習前の夕食はビビンバ。

練習後にはスーパーで買ったお寿司を食べました。さらにプロテインを取るなどして体づくりに取り組んでいます。

中学入学時に163cm、50kgだった体は、現在174cm、77kgと大きくスケールアップしました。

（井澤佑馬さん）

「バッティングは力強くなり、飛距離も自分で実感」

（オール岡山ヤング／富田康 監督）

「パワーがついたというか、食トレを通じて、動きは良かったが安定感のある動きができだして自信がついてよくなってきた」

高校は県外の強豪校へ進学予定。井澤さんは心・技・体をさらに磨き、新たな舞台での飛躍を誓います。

（井澤佑馬さん）

「高校ではいろんな強いチームもいるが、どこにも負けないように。まずは甲子園などの舞台に出ないとその先もないと思うのでしっかり自分を高めて頑張りたい」