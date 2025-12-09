【クイーン・エメラルダス号 ダイキャストギミックモデルをつくる】 2026年1月28日発売 第126号よりスタート 価格：各号2,199円

アシェット・コレクションズ・ジャパンは、全125号で完結予定の週刊「アルカディア号 ダイキャストギミックモデルをつくる」（2023年8月創刊）を延長し、「クイーン・エメラルダス号 ダイキャストギミックモデルをつくる」として2026年1月28日発売の第126号よりスタートする。価格は各号2,199円。

「クイーン・エメラルダス号 ダイキャストギミックモデルをつくる」では、毎号付属のパーツを組み立てると、「アルカディア号」と同様に1/400スケール・全長約84.5cmにも及ぶ大迫力の宇宙海賊船「クイーン・エメラルダス号」のダイキャストギミックモデルが完成する。なお、「アルカディア号」を購入していない場合でも、本シリーズを申し込むことができる。

価格：各号2,199円

プレミアム定期購読の場合は各号2,449円

発売日：2026年1月28日（水）

販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

刊行頻度：週刊

刊行号数：全100号（※本コレクションの第126～225号）

判型：A4変型

商品に関する問い合わせ：アシェット・コレクションズ・ジャパン お客様サービスセンター（https://hcj.jp/contact.html）

クイーン・エメラルダス号について

愛する人をさがし求め銀河をさすらう女海賊エメラルダス。その鮮烈なキャラクターは、松本零士氏作品において「キャプテンハーロック」と双璧をなす人気をもち、“松本零士ワールド”をかたどる重要人物でもある。そのエメラルダスが座乗する宇宙海賊船が「クイーン・エメラルダス号」だ。

本モデルは、1979年8月公開の劇場版「銀河鉄道999」に登場する「クイーン・エメラルダス号」をもとに再現。船首にどくろのレリーフを抱き、飛行船型の船体は青色の迷彩塗装を施している。また、漆黒の宇宙を照らす数多の航行灯を装備。船底には帆船型ブリッジを構え、オリジナルの武装を展開できるモデルとなっている。

同スケールの「アルカディア号」と「999号」（※）と並べて楽しむこともできる、最高グレードの巨大モデルとして誕生した。

※「アルカディア号」および「999号」のモデルは、本商品には含まれません。

デザイン・開発は野中剛氏

本モデルのデザイン・開発は、「アルカディア号 ダイキャストギミックモデルをつくる」に引き続き野中剛氏が担当。「クイーン・エメラルダス号」を完全新規で細部までデザイン・開発したこだわりのモデルとなっている。

野中氏は、長年にわたって大手玩具メーカーにて、キャラクター玩具を中心に企画からデザイン、設計、製造、流通、パッケージやパブリシティに至るまで携わっており、すべての工程に精通している。

特長

驚異のギミック満載のハイディテール巨大モデルを堪能

1/400スケール、全長約84.5cmの大迫力モデルは、ほかでは表現できないディテールや内部構造も再現されている。光や音・音声、可動などの多彩なギミックで臨場感あふれるシチュエーションが楽しめる。

帆船型ブリッジ

船底には帆船型ブリッジを備え、船尾楼の窓は静かに明滅

左右舷側のレーザー砲は発射音と連動して輝く

船体下部の照明によって女神像が照らし出される

前部ビーム砲

オリジナル武装の前部ビーム砲は、船体前部側面左右に設置されている。ハッチが後方にスライドし、発射音とともに砲口が点灯する

上部ビーム砲

船体前部上方の左右の上部ビーム砲は、本商品オリジナル武装で、前方から後方に流れるようにハッチが開き、発射音とともに砲口が点灯する。

後部ビーム砲

船体後部左右にある後部ビーム砲はオリジナル武装。ハッチが下方にスライドし、発射音とともに砲口が点灯する。

船首どくろ

海賊の自由の証である船首どくろマーク。円形に配されたライトとともに静かに明滅する。

エンジンノズル

船尾の4基の噴射口はエンジン効果音とともに発光する。

戦闘デモモード

専用コントローラーの〈戦闘デモ〉ボタンで各部の照明や搭載ビーム砲などがフルオートで一斉に稼働し、迫力の戦闘シーンが再現される。

船体発光ギミック

船体には発光ギミックが装備され、船体各部の航行灯が点灯。特に側面の窓は劇中での航行シーンをイメージし、前方から後方へと流れるようなリレー発光する。

パターン1 黄色とピンクに明滅

パターン2 水色から濃い青に明滅

パターン3 薄い黄色と濃い黄色が明滅

エメラルダスとトチローのフィギュア付き専用コントローラーで操作が可能！

専用コントローラーの各ボタンで、発光、自動可動アクションとサウンドギミックを組み合わせ、さまざまな名シーンが再現可能。さらに、〈セリフ〉ボタンで劇場版「銀河鉄道999」劇中でのエメラルダス（CV:田島令子さん）のセリフが流れる。専用コントローラーのディスプレイ時には、エメラルダスとトチローのフィギュアをセットできる。

上面カバーがスライドし、コンソールパネルが現われる

付属のエメラルダスとトチローのフィギュアは単体でディスプレイ可能

ワンランクアップの“プレミアム定期購読”で、ここでしか手に入らないアイテムも用意！

毎号250円追加でプレミアム定期購読を申し込むと、発光・発射音、そして完全可動の1/1スケール・全長85cmで立体化したエメラルダスの武器「重力サーベル」が最終号と同時期に届けられる。

重力サーベル専用の台座と共にディスプレイが可能

(C)松本零士／零時社・東映アニメーショ